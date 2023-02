Jääkiekon liigahistorian ensimmäinen toimitusjohtaja ja Jääkiekkoliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Kalervo Kummola sanoo, että karsinnat pitäisi saada takaisin Liigaan.

Liigan viime päivien puheenaihe on ollut Vaasan Sportin aloittamat tyhjennysmyynnit. Jo sitä ennen Lappeenrannan SaiPa on myynyt useita parhaista pelaajistaan.

”Eihän tuo nyt hyvältä näytä. Tiedän, että karsinnat ovat yhtä mahtavia pelejä kuin finaalit, koska niissä on todelliset paukut. Kyllä ne pitäisi nopeasti saada takaisin”, Kummola sanoo.

Kummola sanoo ymmärtävänsä tyhjennysmyynnit taloudelliselta kantilta, mutta urheilulliselta puolelta ajateltuna asia on hänen mielestään kestämätön.

Myös joukkuemäärää pitäisi Kummolan mielestä pohtia. Hän toteaa olevansa osasyyllinen nykytilanteeseen, sillä Liigan laajentamisesta 15 joukkueeseen päätettiin Kummolan ollessa Jääkiekkoliiton puheenjohtajana. Viimeisenä joukkueena Liigaan liittyi Kookoo, joka aloitti kaudella 2015–16.

”Silloin oli kyllä keskustelua, että mentäisiin karsintoihin kolmen vuoden päästä, mutta ei ole näkynyt. Kun liiga täyttää 50 vuotta vuonna 2025, pitää tehdä isot muutokset”, Kummola sanoo.

Kummolan mielestä liigajoukkueiden määrässä voisi olla leikkaamisen varaa. Kummolan ajatuksissa olisi 12 joukkueen liiga.

”Jos olisi kolme liigajoukkuetta vähemmän, niin ei tarvitsisi tuolla hännillä olevienkaan taistella taloudellisten juttujen takia. Olisi jotain, mitä tavoittelee ja budjetit olisivat alemmalla tasolla pienempiä. Nyt pitäisi ottaa pikkuhiljaa järki käteen”, Kummola sanoo.

”Yksi mahdollisuus on ruveta neuvottelemaan Ruotsin kanssa ylempien joukkueiden kanssa erillisestä liigasta tai että pelattaisiin otteluita ristiin ruotsalaisten kanssa.”

Jääkiekon Liigan siirtoaika päättyy keskiviikkona. Viime päivien aktiivisin toimija on ollut Vaasan Sport.

Maanantai-iltana Tampereella joukkueen ilme oli alistunut. Ilves vei peliä mielin määrin, ja tamperelaisten 5–1-voitto mairitteli pikemminkin vaasalaisvieraita kuin isäntiä.

Sportin lähtijöiden listalla on tällä hetkellä viisi kenttäpelaajaa sekä maalivahti Niko Hovinen. Listaus lähtijöistä on karu.

42 tehopistettä iskenyt Simon Hjalmarsson lähti Ruotsiin Röglen joukkueeseen. 12 maalin ja 29 pisteen Jens Lööke puolestaan suuntaa Björklöveniin.

Puolustajista Valtteri Viljanen kelpasi Röglelle ja Shaun Heshka Rauman Lukolle. Myös Emil Johanssonin lähdön Sport on varmistanut, mutta uusi seura ei vielä ole tiedottanut hankinnastaan.

Pois lähteneet ovat vastanneet kolmasosasta vaasalaisten maaleista tällä kaudella. Tärkeimmistä pelaajista joukkueessa jatkaa ainakin toistaiseksi Axel Holmström, joka sanoi Iltalehdelle pelaavansa todennäköisesti Vaasassa kauden loppuun asti.

Tilanteen tekee erikoiseksi se, että Sportin puheenjohtaja Heikki Hiltunen on myös Liigan puheenjohtaja.

"Se on hiukan ristiriitaista, se ei ole helppo homma. Joskus hän ei voi puhua Sportin puolesta, kun on toinen hattu päässä. Suhteellisen hyvin on mennyt, mutta on parempi, jos on neutraali puheenjohtaja, kuten useimmiten ollut”, Kummola sanoo.