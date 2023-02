Ässien loukkaantunut ykkösvahti oli aamulla hallilla hikoilemassa – ”Uskoisin, että poissaoloarvio on hänen kohdallaan realistinen”

Pori

Ässät kertoi maanantain poissaoloraportissaan, että joukkueen loukkaantunut ykkösvahti Niklas Rubin on sivussa arviolta 2–3 viikkoa.

Kyse on siis arviosta. Ässien poissaoloraporttien historia tuntee tapauksia, joissa arvio on pysynyt viikko toisensa jälkeen esimerkiksi 2–3 viikossa.

”Kyllä tämän arvion pitäisi olla aika lähellä todellisuutta”, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoi.

”Nyt hänellä on kokonainen huiliviikko. Se tietysti näyttää, miten toipuminen alkaa edistyä.”

Pelaajien oikeusturvan mukaan seuroille ei ole mahdollisuutta kertoa vammoista julkisuuteen juuri muuta kuin poissaoloarvio.

Rubin loukkaantui viime keskiviikon Tappara-pelissä. Ässien maalivahtivalmentajan Jaakko Rosendahlin mukaan vamma ei tullut varsinaisesti mistään yksittäisestä tilanteesta.

Rubin on ollut Ässissä isolla pelikuormalla. Hän on pelannut liigavahdeista kolmanneksi eniten. Torjuntoja on enemmän kuin kenelläkään muulla. Rosendahlin mukaan kyse ei kuitenkaan ole vammasta, jonka voisi sanoa aiheutuneen kovasta rasituksestakaan.

”Uskoisin, että poissaoloarvio on hänen kohdallaan realistinen”, Rosendahlkin sanoi.

”Rubin oli aamulla hallilla hikoilemassa. Jäällä hän ei vielä ollut.”