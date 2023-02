Ässien mestaruuskauden tehopakki siirtyy Lukkoon – ”Pelaaja, joka on nähnyt, kokenut ja voittanut paljon”

Shaun Heshka puolustaa loppukauden Raumalla.

Lukko tiedotti hankkineensa loppukauden kattavalla lainasopimuksella kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan Vaasan Sportista.

Heshka, 37, on pelannut Liigassa jo kahdeksan vuoden ajan. Porilaiset muistavat tehopakin parhaiten mestaruuskaudelta 2012–2013, kun kanukki iski 31 tehopistettä Ässien riveissä. Heshka on voittanut mestaruuden myös Kärpissä.

”Saimme kyllä nyt sellaisen miehen, mitä oltiinkin etsitty: ison kokoinen rightin puolustaja, joka pystyy pelaamaan roolia kuin roolia. Heshka on osoittanut, että pystyy pelaamaan hyvää peliä viidellä viittä vastaan ja yhtälailla myös ali- ja ylivoimaa. Erittäin monipuolinen, erittäin kokenut pelaaja, joka on nähnyt, kokenut ja voittanut paljon. Hän tuntee suomalaisen kiekkoilun läpikotaisin ja kaikki nämä ovat isoja etuja”, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kertoi seuran uutisessa.

Vielä muutama päivä sitten Sahlstedt epäili Kurvi ulvoo -podcastissa, ettei raumalaisseura hanki riveihinsä uusia vahvistuksia.

”Meillä olisi aika hyvinkin tilaa pelaajabudjetissa, mutta tyhjästä on paha nyhjäistä. Yksittäisiä pelaajia on ollut viime kuukausina tarjolla, mutta he eivät ole napanneet Lukon haaviin”, Sahlstedt totesi.

Sahlstedt olisi yhä valmis toimimaan, jos sopiva vahvistus tulisi tarjolle, mutta...

”Tuleeko sellaisia pelaajia vielä tarjolle tässä neljän viiden päivän aikana? Sanoisin, että tuskin, Sahlstedt totesi.