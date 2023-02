Raumalaiset löysivät kadoksissa olleen maalijyvänsä.

Lukko vieraili viikko sitten Turussa ja nyt lauantaina TPS saapui vastavierailulle Äijänsuolle.

Lukko oli tyly isäntä, otti kauden viidennen voiton TPS:stä ja vei pisteet numeroin 6–3 (1–4, 0–0, 2–2).

Voiton ansiosta Lukko vankisti asemiaan sarjakärjessä, kun molemmat Tampereen joukkueet hävisivät omat ottelunsa.

Lukon Julius Mattila oli tyytyväinen, vaikkei ilta ollutkaan täydellinen.

”Ensimmäinen erä oli hyvä ja saatiin tulosta. Kolmannessa sitten pelattiin voitosta, välillä hiukan lepsusti kyllä. Se on inhimillistä, muttei hyväksyttävää.”

Anrei Hakulinen iski Lukon avausmaalin...

...jonka jälkeen Josh Kestner harhautti Lassi Lehtisen ja iski 2–1-maalin.

Vastaan asettuivat kaksi maalinteon kanssa tahivaa joukkuetta. TPS:llä ongelma on kestänyt koko kauden, esimerkiksi Lukossa kahden kauden aikana 33 maalia mättänyt Pavol Skalicky on tehnyt vasta viisi maalia, eikä kukaan turkulaisista ollut saanut ennen illan ottelua kymmentä maalia tehtyä tällä kaudella. Lukolla kymmenen maalin miehiä löytyy useita, mutta viime viikkoina maalinteko on ollut erittäin tahmeaa.

Samuli Piipponen kahnauksissa TPS-pelaajan kanssa.

Tarmo Reunanen ja Arttu Ilomäki läpsivät itselleen tästä tilanteesta kahden minuutin rangaistukset.

Lauantaina Lukko sai hanat auki ja selästä tippui monta apinaa. Maalinteon aloitti TPS:n Topias Haapanen rangaistuslaukauksesta, mutta sen jälkeen esiin astui Lukon kadoksissa ollut ratkaisijaosasto, kun ensimmäisessä erässä maalinteossa onnistuivat Anrei Hakulinen, Josh Kestner, Thomas Gregoire ja erän loppuun Jere Karjalainen rikkoi vielä neljäntoista ottelun maalittoman putkensa.

Tarmo Reunanen teki 6–3 tyhjiin ja Lukon logo sai suukon.

”Kyllä helpotti, se on ihan selvä juttu. Tehojen kanssa on ollut vaikeaa varsinkin ylivoimalla. Pari ottelua, joita ollaan tässä hävitty, oltaisiin voitu voittaa tehokkaammalla ylivoimalla. Hyvä, että saatiin siihen nyt parannusta”, sanoi Mattila.

Toiseen erän TPS vaihtoi Lassi Lehtisen Eetu Anttilaan. Lähimpänä maalia kävi Arttu Ilomäki, joka pääsi vuorostaan yrittämään rangaistuslaukausta.

Artjom Zagidulin pysäyttää entisen Lukko-hyökkääjä Arttu Ilomäen.

Tällä kertaa Artem Zagidulin torjui ja kolmanteen erään lähdettiin kotijoukkueen kolmen maalin johdossa. Kolmannessa erässä molemmat tekivät kaksi maalia, joista yhden neljän tehopisteen iltaa viettänyt Mattila.

”Ei ole liigassa koskaan ollut näin paljon tehoja. Kiva, että tulee onnistumisia, mutta kyllä se koko joukkueen onnistuminen lämmittää enemmän.”