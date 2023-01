Ässien ylivoimapelaamista on kritisoitu läpi kauden, mutta jotain hyvää siinäkin on ollut. Avausmaalin merkitys on Ässien otteluissa valtava.

Ässien kultakypärä Derek Barach on Liigan pistepörssissä vasta sijalla 68. Ässien tehokkain alle 20-vuotias pelaaja on ollut Lenni Hämeenaho, joka on tulokkaiden pistepörssissä neljäntenä, mutta Liigan pistepörssissä vasta sijalla 122.

Pori

Ässien runkosarjaa on jäljellä enää noin neljännes. Tällä hetkellä porilaiset ovat matkalla kymmenen parhaan joukkoon, eli pudotuspeleihin.

Toistaiseksi kausi on ollut joukkueelle hyvä ja kasvoja on pesty huomattavasti karmean viime kauden jälkeen. Viimeisen 16 runkosarjapelin aikana pelissä on silti edelleen paljon.

Mitä Ässien kaudesta paljastuu pelkkiä tilastoja tuijottamalla?

Ainakin se, että porilaiset eivät pelaa millään tasolla ihan tavallista kautta. Monessa asiassa Ässät on jopa eräänlainen tilastokummajainen sarjasijoitukseensa verrattuna, joka on tällä hetkellä kahdeksas.

Melkeinpä jokaisessa joukkuelajissa puhutaan avausmaalin merkityksestä. Ässien otteluissa se on ollut massiivinen. Padan tehdessä avausmaalin, on joukkue rynninyt voittoon kovalla prosentilla. Vastustajien avausmaalin jälkeen Ässät on taas hävinnyt huomattavan usein.

Ässät on tehnyt avausmaalin kauden aikana 21 ottelussa. Niistä joukkue on voittanut varsinaisella peliajalla 14 ja varsinaisen peliajan jälkeen kolme. Ilman pistettä Ässät on jäänyt näissä otteluissa vain kolme kertaa. Pistekeskiarvo on 2,33, kun Ässät on tehnyt ensimmäisen maalin ottelussa.

Vastustaja on tehnyt avausmaalin Ässiä vastaan 23 ottelussa. Niistä peleistä Ässät on voittanut vain viisi, joista neljä varsinaisella peliajalla. Pistekeskiarvo näistä peleistä on vaatimaton 0,73.

Ässien syystäkin parjattu ylivoimapelaaminen on itseasiassa ollut varsin tuloksellista kotipeleissä.

Ässien ylivoimaprosentti omien kannattajien edessä on 19,48, joka on varsin hyvä lukema. Pelkästään kyseisellä prosentilla oltaisiin Liigan kuudenneksi tehokkain ylivoimajoukkue.

Valtava ongelmakohta on ollut se, miten Ässät on pelannut ylivoimalla vieraspeleissä. Prosentti on koko sarjan huonoin lukemalla 8,06. Ylivoimayrityksiä Ässillä on ollut vieraissa 62, joista joukkue on tehnyt vain viisi maalia. Vastustaja on iskenyt vieläpä kyseisten ylivoimien aikana kaksi alivoimaosumaa.

Alivoima Ässillä on toiminut mainiosti. Ässien alivoimaprosentti 85,03 on sarjan toiseksi paras. Ainoastaan Lukko on tässä tilastossa edellä lukemalla 89,66.

Ässien laukaisusuhde viidellä viittä vastaan pelatessa on koko Liigan kolmanneksi huonoin. Se on lukemassa -211. Tämä tarkoittaa sitä, että vastustajat ovat laukoneet tasakentällisin 211 kertaa enemmän kuin Ässät. Takana tilastossa ovat ainoastaan HPK ja SaiPa.

Vaikka vastustajat ovat päässeet laukomaan peleissä lähes toistuvasti enemmän kuin Ässät, on parhaimman maalisektorin vetopaikat asia erikseen. Niklas Rubin on huipputasollaan torjunut ensimmäisiä kiekkoja varmuudella, ja kakkoskiekoille vastustajat eivät enää ole kunnolla päässeet.

Tämä tilasto kertoo myös sen, että kaikkia pelillisiä asioita ei voi nähdä pelkästään numeroja tuijottamalla.

Ässien sijoitus on toki uskomattoman hyvä siihen nähden, kuinka vähän joukkue on tehnyt maaleja. Ässät on tehnyt toiseksi vähiten maaleja koko sarjassa. 44 ottelussa tehtyjä maaleja on vain 95, joka on vähän yli kaksi maalia peliä kohden. Ainoastaan ylivoimainen sarjajumbo SaiPa (88) on tehnyt vähemmän maaleja.

Tämä tehtyjen maalien puute näkyy siinä, että Ässien kultakypärä Derek Barach on latonut vain 11+9=20 pistettä kauden aikana. Sillä ollaan Liigan pistepörssissä sijalla 68. Jokaisen muun joukkueen kultakypärä on tehnyt enemmän pisteitä kuin Ässien tehokkain pelaaja. Jopa SaiPasta kaksi pelaajaa on tehnyt enemmän pinnoja kuin Barach.

Nyt näyttää siltä, että sija kymmenen saavutetaan 84 tai 85 pisteellä. Kyseiseen lukemaan yltääkseen Ässien olisi saavutettava jäljellä olevasta 16 ottelustaan 18 tai 19 pistettä, eli noin 1,1–1,2 pistettä ottelua kohden. Tällä hetkellä Ässien pistekeskiarvo on tasan 1,5.

Vaikka sarja on näennäisesti huipputasainen, on muutaman joukkueen tilanne erittäin tukala. Esimerkiksi toiseksi viimeisenä oleva JYP on 11 pistettä Ässiä perässä. Jyväskyläläisten pitäisi ottaa jo kaksi pistettä peliä kohden jäljellä olevista otteluistaan, että se kympin sakkiin kiilaisi. Melkein yhtä tukala tilanne on Sportilla, joka on kolmanneksi viimeisenä.

Ässillä on mahdollisuudet myös kuuden parhaan joukkoon. Sinne pääseminen vaatisi kuitenkin todennäköisesti noin 98 pisteen saldoa runkosarjan jälkeen. Eli se vaatisi Ässiltä kahta pistettä ottelua kohti jäljellä olevista kamppailuista.

Ässien pitäisi pelata loppukausi jotakuinkin samalla tahdilla kuin kymmenen viimeistä peliään, joista joukkue on kaapinut 19 pistettä.

Kymmenen joukkoon pääsemisessä Ässien päävastustajat ovat tällä hetkellä todennäköisesti KooKoo, Jukurit ja HPK. Juuri nämä kolme joukkuetta Ässät kohtaa tällä viikolla.

Edessä on siis porilaisille koko kauden kuvassa huomattavan tärkeä viikko, jossa jokaisen pisteen merkitys korostuu.