Ässät kiinnitti ensi kaudeksi valtavan palasen.

Ässät jysäytti torstaina melkoisen yllätysuutisen.

Loistavan kauden Ässien maalivahtina toistaiseksi pelannut Niklas Rubin jatkaa seurassa myös ensi kaudella.

”Niklas Rubin on ollut tällä kaudella Liigan parhaimpien maalivahtien joukossa ja hän on noussut erittäin merkittäväksi palaseksi koko seuralle”, Ässien urheilujohtaja Janne Vuorinen kertoi seuran tiedotteessa.

”Hänen voittamisen halunsa sekä kilpailullinen persoonansa ovat tehneet vaikutuksen koko seurayhteisöömme. Jatkosopimus on merkittävä osa tulevaisuuden rakentamista ja mielestäni sopimus kertoo siitä, että olemme seurana menossa oikeaan suuntaan. Olen erittäin iloinen, että Niklas jatkaa meillä myös ensi kaudella.”

27-vuotias ruotsalaistorjuja Rubin on antanut Ässille mahdollisuuden voittaa illasta toiseen. Tilastot tukevat sitä, mitä jäällä on nähty. Hänen torjuntaprosenttinsa on 92,2, joka on Liigan viidenneksi kovin lukema. Pelattuja otteluita hänellä on tällä kaudella peräti 38.

Rubin on nollannut vastustajan neljä kertaa ja hän on päästänyt 2,15 maalia peliä kohden. Hän on ehtinyt myös iskemään yhden maalin ja saamaan syöttöpisteenkin.

”Olen nauttinut suuresti täällä pelaamisesta. Meillä on hyvähenkinen joukkue kasassa, olen kotiutunut tänne hienosti ja joukkueen kannattajat ovat uskomattoman hyviä. Minuun on luotettu ja olen saanut paljon vastuuta. Se on antanut minulle itseluottamusta. Oli helppo päätös jatkaa täällä sen jälkeen, kun olin keskustellut asiasta Janne Vuorisen kanssa”, Rubin sanoo seuran tiedotteessa.

Pienestä Kungsbackasta kotoisin oleva Rubin edusti ennen Poriin saapumistaan Göteborgin kiekkoylpeyttä Frölundaa. Hän pelasi siellä kolmen kauden ajan. Ennen Ässiin saapumistaan Rubin ei ollut koskaan pelannut seurajääkiekkoa Ruotsin ulkopuolella.

Hänen avopuolisonsa Pauline Hammarlund on olympiamitalisti jalkapallossa. Hän edusti finaaliin asti päässyttä Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkuetta Rio de Janeiron olympialaisissa vuonna 2016. Finaalissa Saksa voitti Ruotsin 2–1.