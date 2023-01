Ässät on ollut koko kauden huipputehokas Tapparaa vastaan. Sama jatkui edelleen.

Kolmen ottelun jälkeen pisteet ovat 9–0. Maaliero on 13–4.

Ne ovat olleet aiempinakin vuosina tuttuja lukuja Ässien ja Tapparan välisissä väännöissä, mutta ei todellakaan niin, että Ässät on kaksikosta se hallitseva osapuoli.

Tällä kaudella sarjassa toisena oleva Tappara on ollut Ässille pisteautomaatti. Se on jopa käsittämätöntä, sillä Tappara on päästänyt koko kaudella vain 88 maalia 38 ottelussaan. Ässät on tehnyt kolmessa pelissä 14,77 prosenttia Tapparan verkkoon koko liigakaudella tehdyistä osumista.