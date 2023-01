Ässät rakentaa tällä kaudella erikoista tilastokummajaista – jopa seurahistorian alhaisin lukema on edelleen mahdollinen

Ässien joukkueesta ei ole löytynyt tällä kaudella yhtään suoranaista pistenikkaria. Silti joukkue taistelee tosissaan jopa paikasta kuuden joukossa.

Ässien kultakypärä on puolustaja Ian McCoshen, joka on Liigan pistepörssissä sijalla 72.

”Huumoria siitä on heitetty pukukopissa usein, että Connor McDavid ei tekisi Suomessa kuin 40 pistettä”, Ässien kapteeni Jesse Joensuu hymähti marraskuussa Satakunnan Kansan Kurvi ulvoo -podcastissa.

Kyse on vitsistä, ja se on karrikoitu näkemys Liigan yleisesti puolustavasta pelitavasta, mutta totuuden siemen Joensuun lauseessa piilee. Ainakin Ässien kohdalla se on osunut jopa huomattavan hyvin kohdalleen.