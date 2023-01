Vihdoin maalien makuun päässyt porilainen on taas sivussa.

”Jos Aku Ankalla on huonoa tuuria, Joppe on vielä Aku Ankan pikkuveli. Aina kun hänelle on tullut paikka ja peli on kulkenut, hänelle on tullut joku markan vamma”, harmitteli ex-maalivahti Juha Järvenpää ystävänsä Joel Armian puolesta viime viikon Kurvi ulvoo -podcastissa.

Järvenpään mainitsema Armian huono tuuri jatkui jälleen. Porilaishyökkääjä ei ollut Montreal Canadiensin kokoonpanossa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pelatussa ottelussa Winnipeg Jetsia vastaan. Armia joutui Montrealin jo ennestään pitkälle loukkaantuneiden listalle.

Armian ylävartalovamma syntyi edellisessä ottelussa New York Rangersia vastaan. Rangersin Jacob Trouba iski kyynärpäällään porilaista lantioon. Armia poistui tuskissaan vaihtopenkille.

Armian kausi on ollut vaikea. Hän menetti kauden alun loukkaantumisen vuoksi. Kaukaloon päästyään mies tuskaili tehottomuuden kanssa. Kauden ensimmäisen maalinsa hän teki vasta 5. tammikuuta. Heti seuraavassa pelissä hän laukoi kaksi osumaa.

32 pelin jälkeen Armian saldo on 3+4=7.

Poissaoloista huolimatta Montreal voitti Winnipegin 4–1. Winnipegin honkajokelaispuolustajalle Ville Heinolalle ottelu oli vaikea. Heinola pelasi 9.34 minuuttia ja oli jäällä kolmen takaiskun aikana.

Vakituista NHL-paikkaa yhä hakeva Heinola on ollut Winnipegin kokoonpanossa yhdeksässä pelissä. Niissä hän on saanut yhden syöttöpisteen.