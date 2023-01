Jokereiden paluu on ainutlaatuinen projekti – Jääkiekkoliitolla on pitkä vaatimusten lista

Jokerit on hakemassa Mestis-lisenssiä, mutta jääkiekkoliiton mukaan päätöksenä voi olla myös jokin muu sarjataso.

Jos ja kun jääkiekkoseura Jokereiden taustayhtiö Team Jokerit oy hakee tänään tiistaina eli viimeisenä hakupäivänä sarjapaikkaa Mestikseen, kyseessä on poikkeuksellinen tapaus.

”Se käsitellään ainutlaatuisena ja ensikertaisena tapauksena, koska ei ole ollut muita suomalaisia joukkueita, jotka ovat pelanneet ulkomaisissa sarjoissa”, kertoo Suomen jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila.

Jokerit pelasi viime kaudella venäläistä KHL-liigaa, jonka se jätti kesken Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt sillä on mahdollisuus hakea takaisin suomalaiseen sarjajärjestelmään.

Ensikertaisuudesta johtuu myös se, että mitään tarkkaa arviota hakemuksen käsittelyajasta tai mitä aivan tarkasti hakemuksessa pitää olla, ei ole.

Suuntaviivat ovat kuitenkin selkeät.

”Lähtökohtaisesti pitää olla selvitys, kuka hakee ja mikä on toimintasuunnitelma ja kuinka realistinen se on, mihin sarjaan ikinä haetaankaan. Kuinka taloudellisesti ja urheilullisesti pystytään pelaamaan ja missä pelataan. Siitä tässä on kyse”, Antila korostaa.

Vaikka Jokerit hakeekin ensisijaisesti Mestikseen, se ei ole välttämättä jääkiekkoliiton liittohallituksen päätöksen lopputulos.

”Hakijalla on tahtotila, mutta päätösvalta on liittohallituksella”, Antila toteaa.

Jos käy niin, että liittohallitus hyväksyy Team Jokerit oy:n hakemuksen Mestikseen, haetaan seuraavaksi lisenssiä Jääkiekkoliiton lisenssikomitealta. Siihen hakuaika on maaliskuun loppuun asti.

”Se on huomattavasti yksityisempi hakemus. Silloin perataan olosuhteet, taustat ja suunnitelmat tarkemmin. Siinä pyritään varmistumaan, että pystytään varmasti pelaamaan koko kausi”, Antila toteaa.

Jokereiden kohdalla yksi iso kysymys on pelipaikka, jäähalli. Jokereiden kotihallina ollut Helsinki Halli (entinen Hartwall-areena) ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollinen venäläisomistuksen takia, ja Helsingin jäähallissa ei ole tilaa.

Espoon Metro-areena on yksi vaihtoehto, mutta sielläkin varauskalenterissa on melko täyttä. Myös Tikkurilan jäähallissa on täyttä.

Lähtökohtaisesti Helsingissä kirjoilla olevan joukkueen pitäisi pelata Helsingissä, mutta liigatasollakin on tehty poikkeuksia.

Espoon Blues pelasi evakossa Helsingin jäähallissa koko syyskauden 1998, kun Matinkylän halli ei enää täyttänyt liigavaatimuksia ja kun uusi areena valmistui vasta tammikuussa 1999. Jokereita edustava Jarmo Koskinen on jopa väläyttänyt, että seura voisi pelata kotiottelunsa avauskaudella useammassa hallissa.

Jääkiekkoliiton Pirkka Antila sanoo, että jo liittohallitukselle tehtävässä hakemuksessa täytyy olla suunnitelma, missä kausi pelataan.

”Lisenssihakemuksessa pitää olla sitten tarkemmin tiedot esimerkiksi pukukoppien ja televisiointivaatimusten osalta”, Antila toteaa.

”Väliaika [ennen lisenssihakua] käytetään näiden asioiden kuntoon laittamiseen, mikäli Jokerit jonkin sarjapaikan saa.”