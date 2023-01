Main ContentPlaceholder

Jääkiekko | Liiga

Porilainen olympiavoittaja alkoi paukuttaa osumia hurjalla tahdilla, kun hän sai uudet mailat

Ässät on pöllyttänyt Tapparaa tällä kaudella kahdessa ottelussa yhteismaalein 9–2. Kirvesrintojen porilaistykki Niko Ojamäkikin on pysynyt kurissa, mutta nyt hän on saanut mailansa kuntoon. Tappara saapuu Ässien vieraaksi perjantaina.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Niko Ojamäki on noussut taistelemaan jääkiekkoliigan maalipörssin kärkisijoista.

Tapparan järeimpiin tykkeihin kuuluvan Niko Ojamäen kausi on ollut tähän mennessä hämmästyttävän kaksijakoinen. Armoitettu viimeistelijä pelasi marraskuun loppuun mennessä peräti 19 maalitonta liigakamppailua. Sen jälkeen laitahyökkääjä on paukuttanut kolmessatoista pelissä komeat kymmenen osumaa.