Avauskierroksen eli 32 ensimmäisen varauksen joukossa on yksi suomalainen.

Lenni Hämeenaho on nostanut arvoaan NHL:n varaustilaisuuden arvioissa.

Toronto

NHL-jääkiekkoliigan tämän vuoden varaustilaisuuteen on matkaa vielä vajaat puoli vuotta, mutta kuten tapoihin kuuluu, tapahtuman ennakointi käy kuumana. Kanadalaisen TSN-sivuston uusimmassa pelaajarankingissa varaustilaisuuden avauskierrokselle mahtuu yksi suomalainen. Kesäkuun lopulla ensimmäisenä huudettavasta nimestä ei ole epäselvyyttä.

Suomen nuorten MM-joukkueeseen itsensä pelannut Ässien Lenni Hämeenaho on tehnyt arvioissa vahvaa nousua. Hyvät otteet Liigassa nostivat hänet edellisessä arvioissa sijalle 49. Nyt patahyökkääjä on jo sijalla 41.

Hämeenaho on pelannut miesten liigaa Ässissä 28 ottelussa tehoin 4+9.

Avauskierroksen eli 32 ensimmäisen varauksen joukossa suomalaisista on HIFK:n 17-vuotias hyökkääjä Kasper Halttunen, joka on rankingissa 23:s. Halttunen on pelannut tällä kaudella HIFK:ssa niin edustuksessa (17 ottelua, tehot 0+1) kuin myös nuorten SM-liigassa (10, 9+6).

Kanadalaissivusto rankkaa pelaajat toisen kierroksen eli kaikkiaan 64 kärkivarauksen osalta, ja toisen kierroksen varattavissa olisivat rankingin mukaan suomalaisista hyökkääjät Jesse Kiiskinen (Pelicans, 37:s), Emil Järventie (Ilves, 40:s) sekä Hämeenaho.

Connor Bedard on varma ykkösvaraus.

Entäpä draftin kärki? Jos ei ykkösvarauksesta ollut syksylläkään juuri epäselvyyttä, vuodenvaihteen nuorten MM-kisojen sitä on vielä vähemmän. Luultavastikaan ei enää lainkaan, sillä jo pitkään draft-ennakoinnessa kärjessä ollut kanadalaishyökkääjä Connor Bedard oli niin hurjana nuorten kisoissa: seitsemässä ottelussa tehot 9+14 rikkoen Kanadan junioriennätyksiä.

"Connor Bedard on dominoinut siitä lähtien, kun hän aloitti WHL-junioriliigassa (15-vuotiaana). Hän on ollut murskaava kaikessa, niin alle 18-vuotiaissa, nuorten MM:ssä kuin WHL:ssäkin”, TSN-sivuston asiantuntija Craig Button ylistää 17-vuotiasta Bedardia, joka palasi MM-tauon jälkeen WHL-peleihin sunnuntaina ja tehoili heti seuralleen Reginalle neljä maalia ja kaksi syöttöä.

Buttonin listalla toisena on kanadalaishyökkääjä Adam Fantilli ja kolmantena ruotsalaishyökkääjä Leo Carlsson. Ruotsille saattaa koittaa mehukas drafti, sillä rankingin kaksi kärkipuolustajaa ovat ruotsalaisia eli Axel Sandin-Pellikka (avauskierroksen 10:s) ja Tom Willander (15:s).