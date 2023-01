Juuse Saros torjui 38 kertaa Nashvillen maalilla joukkueen päihittäessä Ottawa Senatorsin 3-0.

Eeli Tolvanen on päässyt hyvään vireeseen uudessa seurassaan.

Helsinki/Montreal

Hyvään vireeseen kahdessa viime ottelussaan yltänyt Joel Armia jäi pisteittä, kun Seattle Kraken otti 4–0-vierasvoiton Montreal Canadiensista.

Seattlen suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen takoi itselleen tehot 1+1.

Tolvanen teki ottelun avausmaalin ensimmäisen erän seitsemännellä minuutilla. Saman erän loppupuolella hän saatteli verkkoon Vince Dunnin tekemää ottelun kolmatta maalia.

Vastikään Seattlen pelipaitaan Nashville Predatorsista vaihtanut Tolvanen on saanut uudessa seurassaan pirteän startin. Pelaamistaan viidestä ottelusta hän on kerryttänyt jo kolme maalia ja kaksi syöttöpistettä, eli tehopisteitä on kertynyt keskimäärin yksi ottelua kohden.

Alkukaudella tehottomuudesta kärsineen Tolvasen koko kauden tehopisteet ovat nyt 5+4.

Vierasvoittoja sateli muuallakin

Yön NHL-kierros oli muutenkin vierasvoittojen sarjaa. Nashville Predators otti 3–0-voiton isännästään Ottawa Senatorsista. Nashvillen maalia vahti hievahtamatta Juuse Saros, joka torjui virheettömästi 38 kertaa.

Nashvillen maalilla Saros on runkosarjan tällä kaudella pitänyt torjuntaprosenttinsa 90:n paremmalla puolella.

Syöttöpisteen ottelusta nappasi Sarosin joukkuetoveri Juuso Pärssinen, joka oli rakentamassa ruotsalaisen Filip Forsbergin tekemää maalia, joka jäi ottelun viimeiseksi.

Toisaalla Philadelphia Flyers otti niin ikään 4–0 vierasvoiton Buffalo Sabresista. Jäillä reilut 15 minuuttia ollut Philadelphian Rasmus Ristolainen oli ottelun ainoa suomalainen mutta jäi pisteittä. Buffalon Henri Jokiharju oli poissa pelistä alavartalovamman vuoksi.