Satakuntalaiset NHL:ssä Moni mukana kärkitaisteluissa

Erik Haula: 40 ottelua, tehot 2+16=18. Jo uransa seitsemännessä NHL-seurassa esiintyvä 31-vuotias porilainen on pelannut pääasiassa New Jerseyn kakkosketjussa nuoren tähden ja joukkueen parhaan pistemiehen Jack Hughesin rinnalla. New Jersey kuuluu sarjan kärkikastiin.

Jesperi Kotkaniemi: 40 ottelua, tehot 6+7=13. 22-vuotias porilainen pelaa Carolinan nelosketjussa lähes viiden miljoonan dollarin kausipalkalla. Jonkin verran vastuuta on tullut myös ylivoimalla. NHL:n eliittiin kuuluvan Carolinan 11 ottelun voitto- ja 17 ottelun pisteputki katkesi, jonka jälkeen on tullut kolme peräkkäistä tappiota.

Joel Armia: 28 ottelua, 3+3=6. Loukkaantuminen piti porilaisen sivussa alkukaudella ja sen jälkeen meno oli pitkään tuskaista. 29-vuotias porilainen on kuitenkin onnistunut kahdessa viime pelissään. Montrealin kausi on ollut nihkeä, eikä pudotuspelipaikkaa ole tulossa.

Ville Heinola: 8 ottelua, 0+1=1. 21-vuotias Honkajoen mies lähti viimein vakiinnuttamaan änsypaikkaa, kuten hän itse asian ilmaisi, mutta joutui pettymään. AHL:ssä tyylikäs puolustaja nakutteli 13 peliin kymmenen syöttöpistettä, mutta NHL:ään hän pääsi vasta marraskuun lopulla. Viime viikot hän on ollut ”ylhäällä”, muttei aina kokoonpanossa. Winnipeg on oman divisioonansa kakkosena.

Antti Raanta: 16 ottelua, torjuntaprosentti 89,3. 33-vuotias raumalainen on taas kunnossa ja hyvässä vireessä. Kun Raanta on ollut maalissa, Carolina on jäänyt vain kahdesti ilman pisteitä. Hän oli yksi Carolinan voitto- ja pisteputken takuumiehistä, joka arvostettiin NHL:ssä jopa viikon kolmostähdeksi.