Verneri Hellman taklasi pelissä myös tuomarin hetkeksi ulos pelistä. Täysin vahingossa ja ilman omaa syytään.

Jykevä peruspakki.

Se on termi, jota käytetään jääkiekossa usein. Kyseisen roolin pelaajia melkein kaikkiin joukkueisiin myös kaivataan, vaikka se rooli ei kaikkein näyttävin olekaan.

Ässät on löytänyt uuden jykevän peruspakin omasta U20-joukkueestaan. Verneri Hellman on tullut mukaan Liigaan sellaisella tavalla, jota valmennus toivoikin. Hän on noussut nopeasti päävalmentaja Karri Kiven hierarkiassa ja kahdessa edellisessä pelissä paikka on löytynyt jopa Ässien kakkospakkiparista Nikolas Matinpalon viereltä.