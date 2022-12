Arto Heiskanen, 59, alkoi tuntea lenkeillä voimakasta selkäkipua – tutkimusten jälkeen tuli järkyttävä diagnoosi

Porin Ässien hyökkääjälegenda Arto Heiskanen sairastaa paksusuolensyöpää. Diagnoosi oli terveellisesti eläneelle miehelle täydellinen shokki. Nyt hän aikoo kääntää ”seuraavan ison matsin” voitoksi.

Vain 19-vuotiaana Porin Ässiin Savonlinnasta saapunut Arto Heiskanen, 59, kuuluu niihin takavuosien patapaitoihin, joille porilainen jääkiekkoyleisö on ikuisesti kiitollinen.

Heiskanen paukutti 12 vuodessa SM-liigassa lähes 200 maalia ja teki kaudella 1989–1990 tempun, joka ei enää toistu. Kun Ässät haki vauhtia silloisesta 1. divisioonasta, Heiskanen oli siivittämässä nopeaa liiganousua takomalla 44:ään runkosarjan otteluun käsittämättömät 110 tehopistettä.

Nyt ässäfanien rakastama laitahyökkääjä pelaa ottelua, jossa panos on korkein mahdollinen: oma elämä. Heiskaselta löydettiin alkusyksystä paksusuolensyöpä ja sen synnyttämiä etäpesäkkeitä. Hän on ollut loppukesästä asti koko ajan sairaalahoidossa.

Arto ”Kunu” Heiskanen kertoi perjantaina Ilta-Sanomille suoraan, millainen järkytys diagnoosi useastakin syystä oli.

– No siis tilannehan on se, että ensin olen lähes päivittäin lenkkipolulla ja pärjään siellä kovakuntoisille nelikymppisille. Elän terveellisesti ja treenaan, kuten olen tehnyt koko elämäni. Sitten menee silmänräpäys, ja makaan täällä tällainen diagnoosi niskassa. Kontrasti on suoraan sanoen karmea, Heiskanen toteaa muutamien voimasanojen säestyksellä.

Näistä puuhista eli mieliharrastuksensa juoksulenkkeilyn parista Arto Heiskanen viime loppukesästä hakeutui lääkäriin ja on sen jälkeen ollut kuukausia sairaalahoidossa yhtä mittaa.

HEISKANEN alkoi kesällä tuntea juostessaan voimakasta selkäkipua, jonka vuoksi hän hakeutui lääkäriin. Kun kipujen aiheuttajaa ei löydetty, Heiskanen sai lähetteen magneettikuviin, joiden tuloksista lääkärin piti soittaa hänelle. Kun tämä vaatikin tapaamista silmäkkäin, iskivät pahat aavistukset.

– Sain kuulla, että on löytynyt paksusuolesta syöpäkasvain ja useita etäpesäkkeitä. Menin lausunnon kanssa kotiin ja siellä sitten netistä etsin tietoa, mitä ne kaikki latinankieliset sanat tarkoittavat. Oli pitkä yö, kahden aikuisen ja yhden teini-ikäisen lapsen isä huokaisee kirosanan säestämänä huoneessaan porilaisessa sairaalassa.

Arto Heiskanen kävi pitkään aktiiviuransa jälkeen jäällä ennen kuin polvet alkoivat kiusata entistä tehopelaajaa. Vuonna 2011 hän pelasi Ässien veteraanien riveissä Porissa harjoitushallin avajaisissa.

Kaukaloissa karheaksi, tehokkaaksi ja erittäin kovakuntoiseksi tiedetty pelimies kuulostaa puhelimessa hyvin rauhalliselta.

– En ole mennyt paniikkiin tai antanut periksi. Jos minä nyt painan pääni leukaan, niin kuka minun puolestani yrittää selviytyä tästä?

Heiskaselta poistettiin Turussa tehdyssä operaatiossa koko paksusuoli ja osa ohutsuolta. Potilaalle tehtiin avanne.

– Nyt toivun siitä leikkauksesta, ja alkuvuodesta selvitetään, kannattaako hoitoja jatkaa vielä sytostaattihoidoilla. Toivoa ei ole täysin menetetty, mutta eiväthän ennusteet kovin positiivisia ole, jääkiekkouransa jälkeen yrittäjänä toiminut Heiskanen sanoo.

Selkäkipu jäi leikkauspöydälle Turussa, kun kasvaimen painama hermo vapautui pinteestään. Tällä hetkellä Heiskanen on vuoteenomana, mutta jalkoja pyritään kuntouttamaan fysioterapeutin avulla.

Jyhkeästä yläkropastaan tunnettu maaliruisku kertoo ulkoisen olemuksensa muuttuneen kovasti sairauden aikana.

– Kädet ovat aivan kuin narut. Mutta aina ei voi olla täydellinen, kipulääkepumppua ”kuningaskeksinnöksi” ylistävä Heiskanen nauraa.

Maalituuletukseen kaartavan Arto Heiskasen läpimurtokausi SM-liigassa oli 1985-1986, jolloin 36 ottelussa syntyivät tehot 22+12. Tässä syntyy osuma Tapparan verkkoon Hakametsän vierashallissa.

Lasten ja muiden lähiomaisten lisäksi suurta iloa on tuottanut vanha jääkiekkoyhteisö, joka ei ole hylännyt jäsentään yksin sairastamaan. Karri Kivi, Veli-Pekka Ketola, Olli Kaski, Petri Varis, Jari Korpisalo, Rauli Raitanen, Jukka Väkevä, Kari Takko, Ari-Pekka Selin ja useat muutkin pitävät ystäväänsä yhteyttä soittamalla tai käymällä sairaalassa. Heiskanen sanoo, ettei pysty liikaa korostamaan tämän tärkeyttä.

– Joskus olen poikien käydessä niin väsynyt, etten ole kovin sosiaalinen. Mutta se läsnäolo tuntuu mielettömän hyvältä. Jotain olen joskus tehnyt oikein.

Ässätähdet Arto Heiskanen (vas.) ja Arto Javanainen ottivat ilon irti, kun patapaidat nousivat takaisin SM-liigaan keväällä 1990. Kaksikko latoi 1. divisioonan runkosarjassa kahteen pekkaan mykistävät 208 tehopistettä. Javanainen menehtyi vuonna 2011.

Paksusuolensyöpä kuuluu sairauksiin, joiden kanssa voi elämäntavoillaan niin kutsutusti flirttailla. Kun Heiskanen ei ole näin toiminut, katkeroitumisen luulisi vaanivan.

– En ole katkeroitunut, koska ei ole mitään, mille olisin katkera. Elämä vain menee joskus toisin kuin on itse käsikirjoittanut. Tein kaikkeni, jottei näin kävisi enkä ole tehnyt mitään väärin, vaikkei se riittänytkään, sanoo Heiskanen, joka saavutti SM-liigassa Ässissä hopeaa ja pronssia sekä Lukossa hopeaa.

Erikseen hän haluaa puhua suomalaisesta terveydenhoitojärjestelmästä, joka on näyttänyt hänelle parhaita puoliaan.

– Olen saanut läpi prosessin loistavaa hoitoa ja huomiota. Täällä kaupunginsairaalassa hoitajat tykkäävät minusta, mutta minä tykkään heistä vielä enemmän. Suurenmoisia ihmisiä. Kyllä täällä viimeistään ymmärtää, mistä on veroja maksanut, sairaalahuoneessaan tiiviisti Ässien liigapelejä tv:stä seuraava legenda kertoo.

Heiskanen pelasi SM-liigassa 487 ottelua, joista suuren osan käänsi tiukasta paikasta joukkueensa voitoksi vihaisella rannelaukauksellaan.

– Nyt tuli eteen vielä yksi iso matsi, joka täytyy kääntää voitoksi.