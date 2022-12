Carolinan voittoputki jatkuu – Jesperi Kotkaniemi on saanut pistehanan auki

Carolinalle ei löydy pysäyttäjää. Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi pääsivät pisteille, Antti Raanta torjui taas nollapelin.

Moncton

Carolina Hurricanesin lento jatkuu. Nyt tuli jo kymmenes peräkkäinen voitto, kun ”Canes” kaatoi kotiluolassaan Florida Panthersin puhtaasti lukemin 4–0.

Carolinan kaikki suomalaiset pääsivät pisteille, maalivahti Antti Raanta piti maalinsa puhtaana toista kertaa peräkkäin. Nollapeli irtosi 19 torjunnalla.

Sebastian Aho sai ensimmäisen tehopisteensä sitten itsenäisyyspäivän. Alavartalovamman takia pari viikkoa sivussa ollut Aho ehti pelata 23.12. ja 27.12. ilman pinnoja. Nyt Aho sai syöttöpisteen, kun Stefan Noesen iski suomalaissentterin tolppalaukauksesta irtokiekon sisään: 1–0.

Teuvo Teräväinen osui toisen erän lopulla ylivoimalla Seth Jarvisin ja Jesperi Kotkaniemen alustuksesta.

Kotkaniemi sai päätöserän alussa tilaa keskisektorissa ja ampui 4–0:aan.

Kotkaniemi, jonka alkukausi oli tuloksellisesti todella vaatimaton, on viime aikoina saanut hanojaan auki. Hän on nyt tehnyt viiteen viime peliin tehot 3+2. Kauden saldo on 36 ottelusta 6+6.

Florida on kymmenestä viime pelistään voittanut vain kolme. Hallitseva runkosarjan voittaja on jäänyt idän viimeisestä pudotuspelipaikasta kahdeksan pistettä.