Aleksander Barkov varasti show’n Anton Levtchin NHL-debyytissä – hattutemppu pikavauhdilla ja hurjat pisteet

Florida Panthers jyräsi Aleksander Barkovin johdolla yli Montreal Canadiensin. Anton Levtchistä tuli NHL-historian 254:s suomalainen pelaaja.

Tapparan kasvatti Anton Levtchi lähti tavoittelemaan NHL-unelmaansa viime kauden jälkeen Suomen mestarina ja miesten jääkiekkoliigan pistepörssin voittajana.

Torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa Levtchi pääsi kokemaan kohokohdan, joka on taatusti ikimuistoisimpia jokaiselle siihen pisteeseen yltävälle: ensimmäisen pelin NHL:ssä.

27-vuotiaasta Levtchistä tuli NHL-historian 254:s suomalaispelaaja, kun hänen joukkueensa Florida Panthers murskasi kotonaan Montreal Canadiensin maalein 7–2 (3–2, 1–0, 3–0).

”Olen tuntenut hänet jostain kolmevuotiaasta saakka. Kasvoimme yhdessä ja pelasimme junioreina samoissa joukkueissa. On kuin oma veli tekisi ensiesiintymisensä”, Floridan kapteeni Aleksander Barkov hehkutti medialle ottelun alla.

Itsekin Tapparasta kiekkomaailman huipulle ponnistanut Barkov itse pääsi palaamaan kaukaloon ja ykkösketjun keskelle polvivammasta toivuttuaan. Pieni joulutauko osui hänen kannalta tosin sopivaan paikkaan, joten häneltä jäi väliin vain kolme ottelua.

Levtchin juhlaillasta tulikin lopulta enemmänkin Barkovin juhlaa.

Ensimmäinen maali kimposi Barkovin kautta verkkoon, toinen syntyi ylivoimalla terävällä rannelaukauksella, ja kolmannen hän pääsi vapaasti nostamaan maalinedustalta rystyllä.

Kasassa oli näin avauserässä runsaassa vartissa hattutemppu. Sitä Barkov täydensi vielä toisessa ja kolmannessa erässä syöttöpisteillä.

”Kiekko pomppi minulle onnekkaasti. Lisäksi pelaan hyvien pelaajien kanssa, ja he kyllä löytävät minut. Siinäpä se”, Barkov totesi yltiö­vaatimattomaan tyyliinsä.

Viiden pisteen ilta oli Barkovin NHL-uran toinen. Maaliskuussa 2019 hän kasasi viisi syöttöpistettä ottelussa Minnesota Wildia vastaan. Kuluvan kauden aiemmissa 25 ottelussaan Barkov oli tehnyt pisteet 6+16.

Hattuja lensi jäälle jo ensimmäisessä erässä Aleksander Barkovin hattutempun merkiksi.

Perinteinen soolokierros

Paitaansa Tapparasta tutun numeron 76 saaneen Levtchin tontti löytyi kolmosketjun laidasta Anton Lundellin viereltä. Ketjun kolmas palanen oli viime kaudella 82 tehopistettä tehnyt Sam Reinhart.

Ennen peliä Levtchi pääsi osaksi NHL:ssä yleistynyttä tulokasrituaalia, jossa ensimmäistä otteluaan pelaava pelaaja päästetään alkulämmittelyihin ensimmäisenä kiertämään yksin pari kierrosta jäällä.

Panthersin päävalmentaja Paul Maurice toivoi Levtchiltä ennen ottelua erityisesti laukauksia.

”Eurooppalaisessa pelissä syöttömentaliteetti on vahvempi ja hän osaa syöttää, mutta hän on täällä koska osaa laukoa”, Maurice sanoi Florida Hockey Now’n mukaan.

Laukauksia tuli vain yksi, sillä luottoa Maurice antoi vielä heikosti. Levtchin peliaikaa (9.41) söi myös lukuisat rangaistukset, sillä hän ei kuulunut Panthersin varsinaisiin yli- ja alivoima­koostumuksiin. Päätöserässä nähtiin sentään yksi välähdys, kun Levtchin vahva karvaus oli tuottaa Panthersille kahdeksannen maalin.

Seuraava tilaisuus on edessä heti lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Tuolloin haastekin on selvästi kovempi: heikosti kauden aloittanut Florida pelaa vieraissa Metropolitan-divisioonaa johtavaa Carolina Hurricanesia vastaan.

Kinnunen odottaa vuoroaan

Levtchin syksy meni vielä odotetusti AHL-farmiliigassa. Charlotte Checkersissä hän teki 24 ottelussa tehot 7+6. Aloitus oli huikea, mutta viimeiset kahdeksan ottelua ennen NHL-kutsua menivät pisteittä.

Charlottessa vuoroaan odottaa vielä toinen ex-tapparalainen. Puolustaja Santtu Kinnunen on 26 pelissä saanut kasaan samat 13 tehopistettä kuin Levtchi, eikä 23-vuotiaan lahtelaisenkaan välttämättä tarvitse odottaa vuoroaan kovinkaan kauaa.

”Santtu Kinnunen on ollut erittäin suuri yllätys. Hän osaa liikuttaa kiekkoa ja on älykäs. Hän pystyy pelaamaan jo hyvin aggressiivisesti ja luottaa itseensä. Hän on sopeutunut hyvin pohjois­amerikkalaiseen peliin”, Florida Panthersin urheilujohtaja Bill Zito sanoi pari viikkoa sitten vieraillessaan Kimanttia-podcastissa.

”Olemme hyvin tyytyväisiä häneen.”

Tamperelaistaustaisen trion täydentää Aleksi Heponiemi, jolla on jo hieman NHL-kokemusta aiemmilta vuosilta. 23-vuotiaan sentterin AHL-tehot 20 ottelussa ovat 6+4.

”Heponiemi on ollut fantastinen. Mahtava, fiksu pelaaja. Hän on jatkanut taistelemista saadakseen mahdollisuutensa”, Zito ylisti.