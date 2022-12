Uusimpana nimenä poissaololistalle on tullut Roni Sevänen. Feetu Knihti on sen sijaan vihdoin tervehtynyt.

Ässät viettää tämän viikon joululomaa, mutta ensi viikko tuo eteen kolme peliä.

Tapaninpäivänä Pata pelaa Pelicansin vieraana, torstaina 29. joulukuuta matka vie Jyväskylään ja seuraavana päivänä joukkue isännöi TPS:aa Porissa.

Ässien puolustusta uhkaa pienoinen pelaajakato. Aleksi Heimosalmi on vuodenvaihteen yli nuorten maajoukkueen mukana alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Reilu viikko sitten loukkaantunut Markus Phillips on sivussa arviolta kolme viikkoa. Uutena nimenä poissaololistalle on tullut Roni Sevänen, jonka kohdalla tutkimukset ovat kesken.

Jos myös Sevänen on sivussa ensi viikolla, Ässillä on käytössään kuusi tällä kaudella Liigaa pelannutta puolustajaa: Ian McCoshen, Rami Määttä, Nikolas Matinpalo, Aleksi Laakso, Valtteri Viirret ja Eemeli Virtanen.

Nuorista jonossa ensimmäisenä liigadebyyttiään kärkkyy porilaiskasvatti Verneri Hellman, joka onkin nostettu nyt edustusjoukkueen harjoitusrinkiin.

Hellman, 19, nähtiin edustusjoukkueessa kesän harjoitusotteluissa. 190-senttisen ja 96-kiloisen puolustajan kausi on kuitenkin mennyt tähän asti nuorten joukkueessa. Nuorukaisen debyytti niin Liigassa kuin nuorten maajoukkueessa olisi saatettu nähdä jo syksyn aikana, mutta hänkin on kärsinyt vaivoista.

Ässien poissaololistalta on nyt poistunut pitkään sivussa ollut hyökkääjä Feetu Knihti.

Puolustajien lisäksi Ässiltä on sivussa Lenni Hämeenaho, joka on Heimosalmen tavoin nuorten MM-kisoissa. Nuorten Leijonien avausottelu Kanadassa on tapaninpäivänä Sveitsiä vastaan.