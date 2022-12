Keväällä lanseeratun Patavalan sisältöä avattiin Ässien strategiatiedotteessa tiistaina.

Viime keväästä asti on kuulunut erilaisia arvioita siitä, mitä kaikkea siihen sisältyy ja millaisessa tapahtumassa sellainen tehdään. Osa pohdinnoista on ollut humoristisia, osa hämmästeleviä.

Ässät raotti salaisuuden verhoa, kun kuluvan Liiga-kauden runkosarja on tarkalleen puolivälissä. Kyseessä on strategiatyö, joka koskee vuosia 2022–2027.

”Patavalalla haluamme sanallisesti kuvastaa, mihin tässä strategiassa sitoudumme. Me annamme Patavalan nimikkeellä tiettyjä lupauksia, jotka kohdistuvat muiden muassa liiketoiminnan kehittämiseen, urheilun kilpailukyvyn parantamiseen, yhteisön kasvattamiseen sekä oman junioripolun kehittämiseen”, HC Ässät Pori Oy:n toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kertoi seuran tiedotteessa.

Ässät linjaa Patavalan kulmakiviksi urheilullisen menestyksen, taloudellisen kannattavuuden, tapahtumaliiketoiminnan kehittämisen sekä vastuullisuuden lisäämisen.

HC Ässät Pori Oy:n vision mukaan vuonna 2027 sijoitus on vakiintunut top 8 –joukkueeksi, liikevaihto on 8,0 miljoonaa euroa, pelaajabudjetti 2,5 miljoonaa euroa sekä vuosittain järjestetään 15 isoa tapahtumaa.

Vastaavasti Porin Ässät ry:n visiossa vuonna 2027 on 1 300 pelipassia, 200 pelaajaa Patajunnuliigassa, yksi enemmän jokaisessa nuorisomaajoukkueessa sekä 33% Liiga-joukkueesta koostuu omista kasvateista.

Lehtinen kertoo, että koko organisaatio on osallistunut strategiatyöhön.

”Meille on todella tärkeää, että strategia on syntynyt henkilöstöstä käsin. Ei niin, että johto on valuttanut, vaan tämä on syntynyt alhaalta ylöspäin. Siitä olen erittäin ylpeä.”

”Tämä strategia on selkänojamme, johon voimme nojata ja josta hakea ongelmatilanteissa vastauksia.”

Urheilutoiminnan toimenpiteiksi mainitaan päätoimiset lajivalmentajat, ulkoinen kouluyhteistyö ja yhteiskuntavastuu-ohjelman luominen.

”Ässät ry:n hallitus käsittelee tämän kauden aikana junioreiden harrastustoiminnan kulmakivet, jonka jälkeen ne lisätään strategiaan”, Lehtinen totesi.

Vastaavat tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty myös yhteisötoimintaan sekä ravintola- ja tapahtumatoimintaan.