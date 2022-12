Korpisalo loukkaantui lauantain vastaisena yönä pelatussa ottelussa Calgary Flamesia vastaan.

Columbus

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo on sivussa seuransa peleistä ainakin viikon alavartalovamman takia, sanoi Columbuksen valmentaja Brad Larsen lauantaina. Larsenin lausunnosta kertoi Jacketsin verkkosivuille sisältöä tuottava toimittaja Jeff SvobodaTwitter-tilillään.

Korpisalo loukkaantui lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa Calgarya vastaan. Korpisalo torjui avauserässä kaikki 12 Calgaryn laukausta, mutta ei palannut enää jäälle.

Korpisalo on pelannut tällä kaudella kahdessatoista Jacketsin 26 ottelusta. Hänen torjuntaprosenttinsa on 90,3 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,53. Korpisalo on torjunut neljä voittoa Columbukselle, joka on koko liigan sarjataulukossa viimeisten joukossa.