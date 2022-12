Satakunnan Kansan urheilutoimitus valitsee kaikissa Ässien tämän kauden otteluissa porilaisjoukkueen kolme parasta pelaajaa.

Ottelun paras pelaaja saa raadilta kolme pataa, toiseksi paras kaksi ja kolmanneksi paras yhden. Padat lasketaan yhteen ja kokonaistilannetta seurataan läpi kauden.

Alexander Ruuttu

Ässät on luonut Jesse Joensuun ja Dominic Turgeonin ympärille äijäketjun, jonka tehtävä on kaikessa kokemuksessaan ja fyysisyydessään olla vastustajalle vaikea ja inhottava trio. Kahdessa viime pelissä ketjun kolmas lenkki on ollut Ruuttu. Torstaina Ruuttu haki vielä paikkaansa, mutta lauantaina hän esiintyi vahvasti ja pystyi pysymään myös kiekossa varsinkin kahdessa ensimmäisessä erässä. Kauden ensimmäinen maalikin siivitti esitystä.

Niklas Rubin

Näytti alusta asti siltä, että tälläkään kertaa ruotsalaisvahtia ei helpolla yllätetä. Tutun varma ja vakuuttava. Varsinkin päätöserän vaikeilla hetkillä muutama ratkaiseva pelastus. Ässien tärkein pelaaja.

Nikolas Matinpalo

Ässien puolustus pelasi hyvän ottelun. Kahdessa ensimmäisessä erässä viisikkopelaaminen piti TPS:n paikat vähissä, mutta päätöserän selviytymistaistelussa tarvittiin myös vahvaa oman pään luutimista. Matinpalo oli lopun taistelussa yksi johtohahmoista. Hyvää ja aktiivista pelaamista muutenkin.

Kokonaistilanne 30 ottelun jälkeen:

21 pataa: Niklas Rubin

12 pataa: Jan-Mikael Järvinen, Ian McCoshen, Derek Barach, Jesse Joensuu, Nikolas Matinpalo

11 pataa: Lenni Hämeenaho

10 pataa: Dominic Turgeon, Will Graber, Aleksi Heimosalmi

9 pataa: Rami Määttä

7 pataa: Kalle Myllymaa

6 pataa: Eemil Erholtz

5 pataa: Niklas Appelgren, Roope Talaja

3 pataa: Feetu Knihti, Jami Virtanen, Joachim Rohdin, Markus Phillips, Alexander Ruuttu

2 pataa: Leevi Viitala, Rasmus Korhonen, Valtteri Viirret,

1 pata: Aleksi Laakso, Roni Sevänen