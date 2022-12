Lukon Sebastian Repo sai maajoukkuekutsun. Satakunnan kasvateista Sveitsin EHT-turnauksessa nähdään Lassi Lehtinen ja Mikael Ruohomaa.

Helsinki

Neljättä kautta Lukossa pelaava Sebastian Repo, 26, on tehnyt tasaisen tehokasta jälkeä Liigassa jo vuosia. Leijonissa Repo saa näyttöpaikan vasta nyt ensimmäisen kerran.

Vahva Lukko-laituri oli yksi kuudesta Jukka Jalosen nimeämistä ensikertalaisista ensi viikon EHT-turnaukseen. Perinteisen Venäjän-turnauksen sijasta pelit pelataan nyt Sveitsissä.

Muut ensikertalaiset ovat puolustajat Topi Niemelä ja Sami Niku sekä hyökkääjät Joona Ikonen, Tommi Tikka ja Janne Kuokkanen.

Niku ja Repo pelasivat Jalosen alaisuudessa, kun Suomi voitti nuorten MM-kultaa vuonna 2016.

Ikonen valittiin jo marraskuun EHT-turnaukseen, mutta hän jäi pois sairastumisen takia. Myös Miro Aaltonen jäi pois sairastumisen ja Iiro Pakarinen loukkaantumisen takia.

Olympiavoittajahyökkääjät Aaltonen ja Pakarinen on valittu joulukuunkin turnaukseen.

"Pakarinen ja Aaltonen ovat minulle tuttuja pelaajia maajoukkueesta. Ikostakin olen seurannut jo seitsemän vuotta. Alun perinkin heidän piti olla mukana maajoukkueessa syksyn aikana. Heidät valittiin eivätkä he päässeet silloin mukaan”, Jalonen selvensi.

Satakunnassa kiekko-oppinsa saaneista joukkueessa nähdään TPS:n maalivahti Lassi Lehtinen ja Leksandin sentteri Mikael Ruohomaa.

Viime kauden olympia- ja MM-kultajoukkueiden avainpelaajiin kuuluneet hyökkääjä Valtteri Filppula ja puolustaja Sami Vatanen eivät ole vieläkään mukana, kuten eivät olleet marraskuussakaan. Filppulan ikätoveri, 38-vuotias puolustaja Sami Lepistö palaa maajoukkueeseen neljän kauden jälkeen.

"Vatanen on loukkaantuneena. Filppulan kanssa on sovittu, että katsotaan jossain vaiheessa, mikä on tilanne”, Jalonen sanoi.

Ensi vuoden puolella maajoukkue kokoontuu helmikuussa EHT-turnauksen merkeissä. Valmennusjohto käy maaliskuussa Pohjois-Amerikassa katsastamassa NHL-pelaajia.

Kevään MM-leirityksen aikanakin voi nousta mukaan ja taistella paikasta toukokuun MM-kotikisoihin.

Filppulan näytöt ovat sellaiset, ettei kisapaikkaa tarvitsisi jännittää. Pelit ovat sujuneet erinomaisesti Sveitsin liigassa.

"Tietoa ei ole tullut, että hänen pelit olisivat ohi Leijonissa. Asiaa katsotaan aikanaan. Mitään deadlinea ei ole”, Jalonen sanoi.

Marraskuussa Suomi hävisi Turussa kaksi ottelua kolmesta. Lisäksi Anrei Hakulisen ja Waltteri Merelän loukkaantumiset puhuttivat. Ne olivat kova isku pelaajien lisäksi myös näiden seuroille Lukolle ja Tapparalle.

"Pelaajat haluavat pelata maajoukkueessa. Kieltäytymisiä ei ole. Se huono puoli on, kun lähtee urheilemaan, että voi loukkaantua. Riski on olemassa”, Jalonen sanoi maanantaina Helsingissä järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Hänen mukaansa EHT-turnaukset ovat erittäin tärkeitä matkalla kohti arvokilpailuja.

"Jos EHT-turnauksia ei olisi, olisimme aika oppipoikia keväällä Pohjois-Amerikan NHL-pelaajia vastaan. Pääsemme pelaamaan kovia pelejä ja harjoittelemaan yhdessä. Tuskin olisi näin hyvää menestystä tullut, jos ei olisi päästy pelaamaan EHT-pelejä.”

Jalonen nosti esiin myös sen, että Liigaa pelataan joulukuun maaottelujen lomassa.

"Se ei ole reilua. Joltain liigajoukkueelta voi olla kolme pelaajaa maajoukkueessa, ja vastustajalta ei ketään. Surullinen homma. Ei ole oikeudenmukaista.”