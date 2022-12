Kiekko-Espoo kaatoi Lukon 8–1.

Kiekko-Espoo näytti jääkiekon naisten liigassa tasoeron, kun se kävi Eurajoella Lukon vieraana.

K-Espoo pyöritti selvän 8–1 (3–0, 3–1, 2–0)-voiton.

Lukon ainoan maalin teki Ella Harjula. Saara Rintamaa esti pahemmat numerot torjumalla peräti 52 laukausta.

”Sarjassa on joukkueita, jotka me pystymme haastamaan tai jopa voittamaan, mutta sitten siellä on tällaisia kovia otteluita”, kapteeni Maija Koski summasi Lukon nettisivuilla joukkueen syksyä. Meillä on vielä paljon opittavaa ja haasteita voittamisessa, kapteeni Maija Koski summasi joukkueen syksyä, joka jatkuu vielä kolmella vierasottelulla.

”Kiekko-Espoo näytti taas sen, miksi he ovat yksi sarjan kovimmista joukkueista. Jouduimme ylisuorittamaan kamppailutilanteissa, joten meidän tarvitsee keskittyä siihen, että voittaisimme irtokiekkoja ja saataisiin niistä tilanteita ja sitä kautta myös hallitsemaan vaihdon aikana peliä”, päävalmentaja Sami Piilikangas mietti.