Jääkiekko | Kannattajat

Se lähti heti lapasesta – Ässien takana on nyt kaksi kannattajayhdistystä, mutta miksi?

Pari kuukautta sitten perustettu Karhunkämmen on saanut huiman alun, kun jäseniä on jo 260. Ässien tukemisen lisäksi Karhunkämmen tekee hyväntekeväisyyttä ja tukee myös muita porilaisseuroja. Puuhamies ja puheenjohtaja Sam Valverinteen mukaan Karhunkämmen on kannattajayhdistys varttuneemmallekin väelle.

Karhunkämmenen kannattajamatkan lähtöhetkellä tunnelma oli korkealla.

Pori Torstai-iltapäivänä Pub Winstonin edessä oli erityistä värinää. Lähtöjuomat oli nautittu. Linja-auto täyttyi puolilleen patafaneja, joiden matka kohti Vaasaa alkoi kello 15. Perillä odotti Sportin ja Ässien välinen liigaottelu.