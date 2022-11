Ässien edustusjoukkueen mukana pelannut Leevi Viitala oli nyt mukana U20-joukkueessa ja heti tuli tehoja.

Lukko oli kahden erän jälkeen johtoasemassa Ässiä vastaan U20 SM-sarjassa, mutta porilaiset nousivat päätöserässä ensin rinnalle ja sitten ohi. Peli päättyi lopulta Ässien voittoon lukemin 5–3 (1–1, 1–2, 3–0).

Ässien edustusjoukkueen mukana viime aikoina ollut Leevi Viitala pelasi nyt U20 SM-sarjassa ja teki tehot 1+1. Voittomaalin pelissä iski ajassa 50.17 osunut puolustaja Verneri Hellman, jonka saldo pelissä oli myös 1+1.

Kahteen tehopisteeseen ylsivät ottelussa myös Ässien puolustaja Eemeli Virtanen 1+1 ja hyökkääjä Valtteri Karnaranta 0+2.

Lukosta kukaan ei saanut kahta tehopistettä.

Ässien maalilla voiton torjui Evert Vierikko, joka torjui 16 kertaa. Lukon maalilla pelasi Juho Nupponen, jolle koppeja kertyi 27.

Ässät on U20 SM-sarjassa kuudes ja joukkue on kerännyt 48 pistettä. Lukko on nyt kymmenes 44 pisteen potilla.