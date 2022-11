Buffalo katkaisi marraskuun alussa alkaneen kahdeksan pelin tappioputken.

Ässäkasvatti Joel Armia aloitti kauden loukkaantuneiden listalla. Uudelleen porilainen joutui pois kokoonpanosta noin viikko sitten ylävartalovamman vuoksi.

Armian sairausloma jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä hän palasi Montreal Canadiensin kokoonpanoon Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pelatussa ottelussa.

Montreal kohtasi Armian ensimmäisen NHL-seuran Buffalo Sabresin. NHL:n alemman kastin joukkueiden väännössä Buffalo katkaisi kahdeksan ottelun tappioputkensa, kun se nappasi vierasvoiton peräti maalein 7–2.

Armia pelasi hieman alle 14 minuuttia. Hän laukoi kahdesti ja saldon –1. Porilaisen pistetili jäi yhä avaamatta. Armia on pelannut tällä kaudella nyt kahdeksan ottelua ilman tehoja. Viime kevään maailmanmestarin tehot olivat kateissa myös vuosi sitten kauden alussa. Silloin hänen saldonsa oli ensimmäisen 15 pelin jälkeen 0+1.

Buffalon riveissä puolustaja Henri Jokiharju teki kauden ensimmäisen maalinsa. Ottelussa annettiin jäähyminuutteja yhteensä lähes 40 minuutin verran, mutta ylivoimaosumia tehtiin lopulta vain kaksi. Ottelun hahmo oli tehot 2+3 kasannut Jeff Skinner.

Satakuntalaisista myös Ville Heinola on viimein päässyt avaamaan tämän kauden NHL-pelinsä. Viime viikolla farmijoukkue Manitoba Moosesta Winnipeg Jetsiin nostettu Heinola oli kokoonpanossa Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä Carolina Hurricanesia vastaan. Hän pelasi hieman alle 12 minuuttia ilman tilastomerkintöjä.

Heinola myönsi Ilta-Sanomien haastattelussa, että kauden aloittaminen jälleen farmissa on ollut kova paikka.

”Kun on vielä ollut NHL:ssä ja nähnyt, mitä tämä on, niin se syö miestä. On pitänyt vain luottaa, että kun painaa hommia, jossain vaiheessa on pakko saada mahdollisuus.”

”Tässä ollaan yksin toisella puolella maailmaa, ulkona on pimeä ja kylmä. Perhe, kaverit ja kaikki ovat Suomessa. Kun ei pääse pelaamaan ylhäällä, niin ei se henkisesti ole helppoa”, Heinola totesi Ilta-Sanomille.