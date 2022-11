Laitahyökkääjä Jouka Juhola on aloittanut isossa roolissa Slovakian pääsarjassa.

Harjavallasta kotoisin olevan jääkiekkoilijan Jouka Juholan kiekkokausi alkoi tänä vuonna vasta marraskuun puolivälissä.

Kuusi edellistä kautta Liigassa Porin Ässiä edustanut laitahyökkääjä pelasi viime kaudella myös 12 ottelua Ruotsin HockeyEttanissa Nybro Vikings IF:n riveissä mutta jäi kauden päätteeksi ilman sopimusta.

Tänä syksynä Juhola harjoitteli Karhu HT:n ja viimeisimmäksi myös Kuparikiekon kanssa. Uusi seura löytyi lopulta Slovakiasta, kun maan pääsarjaa pelaava HK Poprad kiinnostui Juholasta.

Ulkomaille ja uuteen seuraan siirtymistä helpotti se, että joukkueessa pelaa toinenkin suomalainen, puolustaja Olli Vainio, joka oli Juholan seurakaveri myös viime kauden Ässissä.

”Vainio laittoi minulle ensin viestiä, että seuran johdosta oli kyselty tilanteestani, että kiinnostaako lähteä tänne pelaamaan. Muitakin paikkoja olisi ollut tarjolla, mutta tämä oli paras vaihtoehto”, Juhola kertoo.

”Olli on auttanut minua kaikessa aika paljon. Hän on ollut Slovakiassa elokuun alusta asti ja tietää, miten täällä toimitaan. Hän on näyttänyt minulle paikat, ja olemme puhuneet käytännön asioista. On myös kiva, kun voi puhua suomea tutun kaverin kanssa.”

Jouka Juhola on pelannut Slovakiassa nyt kolme ottelua ja tehnyt yhden maalin. Osuma syntyi heti miehen ensimmäisessä ottelussa.

”Olihan se tärkeä maali, koska minulla oli pitkä tauko peleistä. Kun tulee onnistuminen, se ruokkii ja saa heti hyvän fiiliksen.”

Slovakian pääsarjassa Tipos Extraligassa pelaa kaksitoista joukkuetta, joista pudotuspeleihin etenee kahdeksan.

”Tiesin, että tämä on kova sarja. Peli on tosi nopeaa, fyysistä ja hyvätasoista.”

Edelliskaudella HK Poprad eteni aina loppuotteluun saakka, viime kaudella kausi päättyi neljännesfinaaliin. Tällä hetkellä joukkue on yhdeksäntoista pelatun ottelun jälkeen seitsemäntenä.

”Seuralla on aina menestystavoitteet, ja se on nytkin koonnut hyvän joukkueen. Siinä mielessä alkukausi on mennyt alakanttiin.”

HK Popradissa pelaa myös kolmas satakuntalaisille tuttu jääkiekkoilija, laitahyökkääjä Tomas Zaborsky, joka on yhdessä Jouka Juholan ja keskushyökkääjä Milos Bubelan kanssa muodostanut joukkueen kärkiketjun.

”Minulla on ollut hyvä rooli ainakin alkuun. Olen pelannut myös yli- ja alivoimaa. On mukavaa, kun pääsee jäälle”, Juhola sanoo.

”Oma tavoitteeni on juuri päästä isoon rooliin, pitää se ja pelata niin, että pärjäämme joukkueena.”

Juholan sopimus slovakialaisseuran kanssa on yksivuotinen. Hänen tavoitteenaan on kiekkoilla uudelleen myös Liigassa.

”Olen ajatellut, että lähdetään rakentamaan sitä ulkomaiden kautta. Suomessa on kiva olla, mutta peliaika on tärkeä prioriteetti. Täältä saa uusia kokemuksia, ja täällä pelataan erilaista jääkiekkoa. Tavoitteenani on, jos takaisin Suomeen palatessani pääsisin tulosrooliin.”

Slovakiassa Jouka Juhola on asunut nyt puolitoista viikkoa. Poprad on noin 55 000 asukkaan kaupunki.

”Tämä on hieno paikka. Täällä on vanha kaupunki ja hieno keskusta. Hienot Tatravuoret ovat muutaman minuutin päässä.”

Suomeen Juhola ehtinee seuraavan kerran vasta kauden päätyttyä.

”Kesällä ja syksyllä kävin tosi tiuhaan Harjavallassa, enemmän kuin normaalisti. Sen lisäksi, että olin Kuparikiekon kanssa jäällä, kävin koskilla kalastamassa.”