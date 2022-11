Ässät oli alkusarjan jälkeen sarjataulukon yhdeksäs ja Lukko kymmenes, ja 12 parasta eteni varsinaiseen SM-sarjaan.

Sekä Ässien että Lukon U20-joukkueet jatkavat taistelua Suomen mestaruudesta, sillä kumpikin eteni alkusarjasta jatkoon.

Asia sinetöityi lauantaina, jolloin Pata pesi Kiekko-Espoon B-joukkueen 6–0 (1–0, 1–0, 4–0) Espoossa ja Lukko nappasi 3–2 (2–0, 0–0, 0–2, 1–0) -jatkoaikavoiton HIFK:sta Helsingissä.

Alkusarjan 12 parasta pääsee jatkoon, ja Ässät on nyt yhdeksäntenä ja Lukko kymmenentenä. KalPa voi vielä kiilata tasapisteisiin Lukon kanssa, mutta mikään ei voi enää pudottaa satakuntalaisjoukkueita jatkosta.

SM-sarjassa on luvassa kaksinkertainen sarja, johon lasketaan myös alkusarjan pisteet. Alkusarjan kärkijoukkueeksi muodostui Tappara, jolla on 55 pistettä, kun Ässillä on 45 ja Lukolla 44 pistettä.

SM-sarjan kahdeksan parasta joukkuetta etenee kevään pudotuspeleihin.

Tapparan, Ässien ja Lukon lisäksi pudotuspelipaikasta kilvoittelevat HIFK, KooKoo, Kiekko-Espoo, JYP, TPS, Pelicans, Kärpät, Jokerit ja KalPa.

Lauantain otteluissa Ässien tehopisteitä nikkaroivat erityisesti Valtteri Karnaranta (1+3), Eero Niemi (0+4) ja hattutempun iskenyt Veeti Huumo. Myös Jesperi Kaukonen ja Valtteri Viirret onnistuivat maalinteossa, ja nollapelin torjui 26 kertaa kiekon eteen ehtinyt Romi Huunonen.

Lukon maalit tekivät Lenni Hämäläinen ja Juuso Aaltonen ja jatkoaikamaalin iskenyt Jeremi Tammela.