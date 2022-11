Honkajoen kasvatti nostettiin Winnipeg Jetsin ryhmään, mutta ainakaan vielä hän ei päässyt kokoonpanoon.

Honkajoen kasvatti Ville Heinola teki NHL-debyyttinsä jo kolme vuotta sitten. Sen jälkeen paikka maailman parhaassa kiekkoliigassa on ollut kuitenkin tiukassa.

Uusimman pettymyksensä Heinola koki tänä syksynä, kun hänet lähetettiin harjoitusleirin päätteeksi jälleen farmiseura Manitoba Mooseen. Kun mies harjoitteli ennen Pohjois-Amerikkaan lähtöä Ässien mukana, hän totesi, että nyt ”änsypaikka” on otettava.

”Änsypaikka” häämöttää kenties taas hieman lähempänä, sillä torstaina Winnipeg Jets kutsui kesän 2019 ykköskierroksen varauksensa ensi kertaa tällä kaudella NHL-joukkueen mukaan. Päävalmentaja Rick Bownessin mukaan Jets tarvitsi kokoonpanoonsa hieman lisää leveyttä, mutta peliaikaa hän ei ainakaan heti Heinolalle luvannut.

Eikä puolustaja ollutkaan Jetsin kokoonpanossa Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä pelatussa ottelussa, jossa Winnipeg voitti Anaheimin 3–2.

Bowness kehui Heinolan ominaisuuksia nykypäivän hyökkäävän puolustajan rooliin. Päävalmentaja totesi Heinolan olleen pettynyt kauden alussa, mutta tällä hetkellä puolustaja on tyytyväinen pelaamiseensa.

”Olen kuullut loistavia raportteja hänen viime peleistään. Hän on iso osa tämän organisaation tulevaisuutta”, Bowness totesi Jetsia seuraavan toimittajan Mike McIntyren mukaan.

”Meidän on päästävä siihen pisteeseen, että saamme puhelun, jossa Moosen valmennus kertoo, että hän liian hyvä AHL:ään ja sinun on katsottava häntä nyt. Emme ole vielä päässeet siihen pisteeseen, mutta olemme koko ajan lähempänä.”

AHL:ssa Heinola on pelannut tällä kaudella 11 ottelua tehoin 0+7. Hänen plus-miinus-tilastonsa on Manitoban paras, +12.

NHL:ssä Heinola on pelannut kolmella aiemmalla kaudella yhteensä vain 25 ottelua. Niissä hän on koonnut tehot 1+9. AHL:ssä 74 ottelun saldo on 9+36=45.