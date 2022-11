Lukon nuorissa kaksi mestaruutta voittanut porilainen Juha Pukkila lähti Mestiksen sijaan hakemaan nostetta Itävallasta. Hän pelaa Red Bull Salzburg Juniorsissa. Tarjolla on loistavat olot ja valtavat resurssit kehittyä pelaajana.

Mitä tehdä, kun junioritie on kuljettu loppuun, peli- ja kehityshaluja olisi, mutta ovet eivät ainakaan vielä aukea liigajoukkueeseen?

Loogisin vaihtoehto on katsoa Mestikseen.

Kun Liiga on suljettu ja sinne on kupattu lähes kaikki elinvoimaiset seurat, Mestis on vuosi vuodelta jäänyt vaikeroimaan yhä pahemmin. Se on menettänyt asemiaan hyvänä kehityspaikkana.