Mikael Pyyhtiä, Jerry Turkulainen ja Jere Karjalainen nousevat Leijonien rinkiin.

Hyökkääjät Joona Ikonen, Miro Aaltonen ja Iiro Pakarinen jäävät pois tällä viikolla Turussa järjestettävästä jääkiekon EHT-turnauksesta. Jääkiekkoliiton tiedotteen mukaan Ikonen ja Aaltonen ovat sairastuneet ja Pakarista vaivaa loukkaantuminen.

Tilalle hyökkääjistöön tulevat TPS:n Mikael Pyyhtiä, JYPin Jerry Turkulainen ja Lukon Jere Karjalainen. Columbus Blue Jacketsin sopimuspelaaja Pyyhtiä on maajoukkueen debytantti.

Turkulainen on Liigan pistepörssin toisella sijalla pistein 4+16=20. Karjalaisella on puolestaan kokemusta myös MM-kisoista keväältä 2021. Lukossa hänen tehojaan jouduttiin hetki odottamaan, mutta nyt miehelle on kasassa pisteet 5+7=12.

Liigakärki Lukon riveistä Leijonissa nähdään nyt kaksi pelaajaa. Pistepörssin ykkösmies Anrei Hakulinen oli jo alun perin nimetty joukkueeseen.

Suomi kohtaa Turkuhallissa torstaina Sveitsin, lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.