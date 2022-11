KooKoo käytti päävalmentaja Olli Salon option.

Kouvola

Jääkiekkoliigassa pelaavan KooKoon päävalmentaja Olli Salo jatkaa tehtävissään ensi kaudella, kun KooKoo käyttää hänen 2+1-vuotisessa sopimuksessa olleen option.

Salo valmensi viime kaudella KooKoon liigahistoriansa parhaaseen sijoitukseen neljänneksi. Nyt kouvolalaisjoukkue on kahdeksantena ja tähyää jälleen pudotuspeleihin.

"Salon kolmevuotiseen sopimukseen kirjattu "checkpoint" on nyt ohitettu ja jatkamme mielellämme hänen valmennuksessaan myös sopimuksen kolmannen vuoden. Olli on vastannut odotuksiimme määrätietoisena pelin osaajana, jonka joukkueilla myös arjen harjoittelu on tinkimättömän laadukasta”, urheilujohtaja Jarno Kultanen avasi KooKoon verkkosivuilla.

Myös apuvalmentajat Janne Grönvall, Sami Helenius, Janne Juppo ja Tommi Satosaari jatkavat.

"Matka KooKoossa on kesken ja on loistavaa päästä jatkamaan sitä nykyisen valmennustiimin kanssa”, Salo kertoi.