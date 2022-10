Turnaus pelataan 9.–13. marraskuuta.

Feetu Knihti, 19, on tehnyt kaksi maalia Ässien paidassa Liigassa tällä kaudella.

Ässien hyökkääjät Lenni Hämeenaho, 17, ja Feetu Knihti, 19, sekä puolustaja Aleksi Heimosalmi, 19, edustavat Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkuetta Tshekin kansainvälisessä turnauksessa 9.–13. marraskuuta.

Lisäksi Nuorten Leijonien joukkueeseen on valittu Lukon hyökkääjä Sami Päivärinta, 19, joka on ollut lainalla TuTon riveissä Mestiksessä tällä kaudella.

Suomi lähettää Tshekin Ostravassa pelattavaan turnaukseen myös haastajajoukkueen, josta löytyvät Ässien U20-joukkueen puolustajat Valtteri Viirret, 19, ja Verneri Hellman, 19, sekä runsaasti syöttöpisteitä tällä kaudella kerännyt hyökkääjä Patrik Juhola, 18.

Viirret on pelannut myös Liigaa Ässissä tällä kaudella. Takana on yhdeksän ottelua, ja tehotilasto on maalin verran plussan puolella.

Turnaus on Nuorten Leijonien viimeinen ennen ikäluokan MM-kisoja, jotka pelataan Kanadassa vuodenvaihteessa. Joukkueita Tshekkiin lähetetään kaksi, jotta valmennusryhmä näkee useamman pelaajan otteita tositoimissa.

Turnauksessa on myös kaksi Tshekin joukkuetta sekä Ruotsi.