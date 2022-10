Noora Rädyn lopettaminen maajoukkueessa oli piste eräälle aikakaudelle.

Helsinki

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue luo nahkaansa valmistautuessaan loppuviikosta viiden maan turnaukseen, joka pelataan Suomessa 8.–12. marraskuuta.

Uudistumiseen vaikuttavat urheilulliset seikat mutta myös imagosyyt.

Urheilullisten syiden puolesta puhuu se, että Suomelle on kasvamassa kelpo kiekkosukupolvi: alle 18-vuotiaat tytöt ottivat viime kesänä MM-pronssia ja kukistivat ensi kertaa ikäluokkansa historiassa Kanadan voitettuaan alkusarjan kohtaamisen 2–0.

Ei ihme, että päävalmentaja Juuso Toivola nosti alle 18-vuotiaista Naisleijoniin maalivahti Emilia Kyrkön sekä puolustajat Ada Erosen, Adalmiina Makkosen ja Siiri Yrjölän.

”Joukkue odottaa innolla ja energisenä uusia haasteita”, Toivola sanoo.

Romahdus MM-Tanskassa

Uudet kasvot ovat tervetulleita Naisleijoniin myös imagosyistä. Suomen viime kausi oli poikkeuksellisen vaikea.

Pekingin olympiaturnauksesta tuli koettelemusten jälkeen vielä standardisijoitus, pronssia. Elo-syyskuussa Tanskan MM-jäällä koitti romahdus: Suomi jäi kuudenneksi hävittyään sijoitusottelunsa Japanille 0–1.

Kautta varjostivat entisen päävalmentajan Pasi Mustosen ja huippuvahti Noora Rädyn vuosia kestäneet riidat. MM-Tanskassa kiehui ja kuohui, kun tähtihyökkääjä Susanna Tapani lähti kesken turnauksen ystävänsä häihin, ja maalivahti Meeri Räisänen kauhoi soppaa tviittailullaan.

Pekingissä Mustosen päävalmentajana korvannut Toivola koettaa katsoa eteenpäin.

”Olemme keskustelleet menneistä. Nyt katsomme tulevaan”, Toivola naulaa.

Tahra turkkiin

MM-turnauksen kuudes sija oli muutama vuosi sitten mahtimaiden Kanadan ja Yhdysvaltain etumatkaa kiinni kuroneen Naisleijonien turkkiin pesemätön tahra.

”Kisat pelattiin loppukesästä. Ne tulivat meille tosi nopeasti, emmekä ehtineet tiivistyä joukkueeksi”, Toivola selittää.

Hän uskoo Suomen naiskiekon perinteeseen.

”Meillä lajipohja luotiin 1980–90-luvuilla. Sen päälle on hyvä rakentaa, kun otamme sieltä parhaat asiat. Talomme kolhiutui MM-kisoissa, mutta nyt rakennamme uutta”, Toivola haluaa uskoa.

Tapanin häävisiitistä kesken kisojen nousi kohu, joka häiritsi joukkuetta MM-jäällä.

”Häly yllätti minutkin. Asiaa on käsitelty, ja rima on nyt korkeammalla. Leijona-paita on tärkein asia”, Toivola linjaa muttei hakkaa kiveen toimintatapoja pelaajien siviilimenojen suhteen.

”Katsomme tilannetta tapauskohtaisesti”, hän sanoo.

Rädyn uralle piste maajoukkuepeleissä

Loppukesän MM-joukkueesta Tapani pelaa tällä viikolla Suomessa alkavissa ringeten MM-kisoissa. Räisästä ei maanantaina julkistetun maajoukkueen nimilistalta löydy.

Naiskiekon pitkäaikainen keulakuva Noora Räty puolestaan ilmoitti maanantaina lopettavansa virallisesti maajoukkueessa.

Listalta puuttuvat myös satakuntalaiset Pekingin tämänvuotisten talviolympialaisten pronssimitalistit Eveliina Mäkinen ja Sofianna Sundelin.

Maalivahti Mäkinen pelasi vielä viime kaudella Ruotsin pääsarjassa mutta siirtyi täksi kaudeksi Yhdysvaltoihin, jossa edustaa newjerseyläistä Metropolitan Rivetersiä PHF:ssä eli Premier Hockey Federationissa. Riveters aloittaa kautensa tänä sunnuntaina kotiottelulla Boston Prideä vastaan.

Suomen naisten liigassa pelaava Sundelin on puolestaan sivussa kaukaloista tällä hetkellä. Team Kuortanetta edustava ässäkasvatti paljasti Jatkoaika-sivustolle lokakuun alussa, että hänen pelitaukonsa johtuu terveyssyistä.

”En osaa sanoa tarkkaa aikaa, mutta varmaan ainakin viikoista puhutaan”, Sundelin kommentoi haastattelussa.

Sundelin on pelannut kahdeksan ottelua tällä kaudella ja kerännyt niissä tehopisteet 5+6.

Naisleijonat pelaa viiden maan turnauksen Turussa, Vantaalla ja Vierumäellä tiistaista lauantaihin 8.–12.11.