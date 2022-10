Raumalaiset pitivät sarjajohtonsa.

Tampere

Liigan kärkijoukkue Rauman Lukko jatkoi vahvaa menoaan, kun joukkue kukisti yli 9 000 tamperelaiskatsojan pettymykseksi Ilveksen 4–2.

Peräti kolme Lukon maaleista merkittiin Pohjois-Amerikan farmisarjoista Suomeen palanneiden hyökkääjien nimiin. Kaksi kautta AHL:ssa pelannut Sebastian Repo teki toisen, viisi kautta Amerikassa kuluttanut Henri Ikonen kolmannen ja peräti seitsemän kautta Atlantin takana uraa tehnyt Otto Somppi viimeisen tyhjiin.

Sompille osuma oli uran ensimmäinen Lukon paidassa.

"Kauden ensimmäinen ja liigauran toinen. Tampere taitaa sopia minulle, sillä edellisen tein myös Ilvestä vastaan vajaat kaksi vuotta sitten Hakametsän hallissa. Pelasin silloin Pelicansissa lyhyen pätkän”, Somppi kertasi.

Lukon suomalaisista peräti seitsemän on pelannut Pohjois-Amerikan sarjoissa. Puolustajista uraa ovat tehneet Niclas Almari ja Tarmo Reunanen, hyökkääjistä myös Linus Nyman ja Julius Mattila.

"Nykyään on ihan sama, mistä pelaaja meille tulee, kunhan on hyvä ja menossa urallaan eteenpäin. Ehkä Amerikasta on helpompi löytää, mutta ei se itseisarvo ole”, sanoi Lukon päävalmentaja Marko Virtanen.

Ilves pelaa Tapparan tavoin seitsemän seuraavaa otteluaan vieraissa Tampereen areenan muiden tapahtumien takia. Seuraavan kerran areenassa pelataan liigakiekkoa 17. marraskuuta.

Lukolla on puolestaan seuraavaksi edessään Satakunnan paikallispelit. Perjantaina pelataan Porissa, lauantaina Raumalla.