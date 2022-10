Junioripelaajien törkytaklaukset leviävät Tiktokissa.

Tarjoaa mällin ja lentää pesulle. Pienet joukkomyllyt. Suihkuun päähän kohdistuneesta. Suihkuun polvitaklauksesta. Suihkuun törkeästä keihästyksestä.

Siinä muutamia esimerkkejä otsikoista, joita löytyy Tiktokin yhdeltä käyttäjätililtä.

Kyseisellä tilillä jaetaan keskitetysti jääkiekkoilijoiden törkytaklauksia ja ylilyöntejä niin ammattilais- kuin amatöörisarjoista sekä Suomen eri tason juniorisarjoistakin.

Lajiväen keskuudessa on herännyt huoli orastavasta villityksestä, jossa teini-ikäiset pelaajat hakevat otteluissa vaarallisia taklauksia, joilla on tarkoitus päästä ”pinnalle”.

Leijonat-tv:n kautta nähtävien otteluiden törkytaklaukset ja -temput ovat levinneet laajemmin Tiktokin kautta tänä syksynä.

Raporttien mukaan ainakin yhdellä alueella ryntäysjäähyjen määrä on tällä kaudella kasvanut. Myös päähän kohdistuneiden taklausten, selästä taklausten, polvitaklausten ja laitataklausten määrät ovat arvioiden mukaan nousussa.

”Ilmapiiri on muuttunut ja tietynlaisia taklauksia on tapahtunut paljon kahden kolmen viime viikon aikana. Liitossa ja seuroissa tätä ei ole vielä noteerattu, mutta olemme puhuneet tästä tuomarien kesken. Erittäin huolestuttava suuntaus”, eräs nimettömänä pysyttelevä tuomari kommentoi.

Kyse ei ole SM-sarjatasojen huolenaiheesta. Tuomarien mukaan ylilyöntejä on tapahtunut lähinnä alemmissa juniorisarjoissa, joissa pelin taso on kirjava.

”Toissa viikonloppuna U13-, U14- ja U15-sarjoissa monissa ottelussa oli iso määrä ryntäysjäähyjä. Siellä oli muun muassa selästä taklauksia. Kun otteluiden tilastoja kävi myöhemmin läpi, melkein jokaisessa oli ryntäysjäähyjä”, tuomari sanoo.

Junioripelejä viheltävien tuomarien tekemien havaintojen perusteella joistain taklauksista paistaa läpi ”huomionhakuisuus”.

”Kyse ei ole vahingoista, vaan siellä hakemalla haetaan näitä taklauksia. Ja sitten näitä klippejä jaetaan Tiktokissa ja niitä hehkutetaan, mikä on erittäin huolestuttavaa. Tämä on enemmän nuorempien ikäluokkien, 13–15-vuotiaiden juttu eli kyse on juuri siitä ikäluokasta, joka käyttää Tiktokia aktiivisesti”, yksi tuomari sanoo.

Tuomarit haluavat nostaa asian tässä vaiheessa esille ennen kuin tilanne riistäytyy käsistä.

”Kieltämättä pelolla tässä odottaa aina viikonlopun pelejä ja mitä siellä tapahtuu. Vaarana on, että tämä räjähtää käsiin ja kohta sattuu oikeasti”, tuomari sanoo.

”Toivottavasti tämä jää tähän, eikä tästä tule mitään trendiä tai villitystä, mutta jotain kentällä on menossa tällä hetkellä.”

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila ei ole havainnut mitään poikkeavaa alkukaudella.

”Seuroilla on mahdollisuus tehdä tutkintapyyntöjä otteluista, jos siellä on tapahtunut jotain, mutta pyyntöjä ei ole tehty poikkeuksellisen paljon. Erotuomariraporttejakaan ei ole tullut aiempaa enemmän. Käsittelyyn ei ole tullut mitään poikkeuksellisen törkeää”, Antila kommentoi.

Pirkka Antila

Antila ei pysty todentamaan tai jakamaan sitä näkemystä, että tänä syksynä Suomen juniorisarjoissa olisi nähty erityisen paljon törkytaklauksia.

”Mahdotonta ottaa kantaa, kun ei ole mitään käsitystä väitetystä ilmiöstä. Toki ei minulla ole mahdollisuutta tutkia jokaista jääkiekko-ottelua. Tässä on pelattu ihan pari jääkiekko-ottelua syksyn aikana”, Antila ilmoittaa.

”Jos olisi tapahtunut todella vakavia loukkaantumisia tai törkytemppuja, minä kyllä tietäisin niistä. Pitkällä kokemuksella voin sanoa, että tämä syksy on ollut aika rauhallista jopa. Huonon käytöksen asiat, jotka ovat pinnalla, niitä tulee jatkuvasti eteen. Siinä meillä on varmasti työsarkaa”, Antila sanoo.

Sosiaalisessa mediassa leviävät klipit törkeistä ja peliin kuulumattomista tempuista Antila tuomitsee ykskantaan.

”Some on tässä suhteessa huono ilmiö. Siellä tapahtuu nuorison harkitsematonta videoiden levittelyä ja sitten niitä kommentoidaan. Suomeksi sanottuna se on kyseenalaista toimintaa.”

Nykyisiin eri tasoisten juniorisarjojen otteluita voi seurata Leijonat-tv:n kautta. Materiaalia on tarjolla huomattavasti enemmän kuin takavuosina.

”Pelejä pelataan 150 kaukalossa, ja nähtävää kuvamateriaalia on tarjolla eksponentiaalisesti enemmän kuin aiemmin, joten varmasti löytyy jonkinlaisia taklauksia, jotka lähtevät leviämään. On ajattelematonta jakaa mitä sattuu”, Antila linjaa.

”Sekin luo mielikuvaa, kun ajattelee kokonaisuutta. Pitää muistaa, että kaikki eivät todellakaan ole SM-liigatasolla. Peleissä törmäillään ja kontaktilajissa sattuu välillä, mutta ei ole indikaatiota, että tarkoituksenhakuisesti haettaisiin jotain törkytaklauksia.”