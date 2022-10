Karhu HT:n sisukas taistelu ei riittänyt pisteisiin saakka sunnuntainakaan.

Porilaisjoukkue Karhu HT:n pohjoisen reissun toinenkin ottelu jääkiekon Suomi-sarjassa päättyi tappioon, kun Kalajoen JHT iski vierasjoukkueen nurin maalein 3–2 (0–1, 2–0, 1–1) sunnuntaina.

Ensimmäiselle erätauolle Karhu HT lähti vielä maalin johtotilanteessa, kun Julius Harttunen oli laukonut ylivoimaosuman erän lopussa.

Toinen erä oli kotijoukkueen, mutta päätöserässä Karhu HT kavensi vielä ilman maalivahtia, kun Esko Gröhn onnistui maalinteossa puoli minuuttia ennen päätössummeria.

Tasoitukseen asti porilaisten rynnistys ei kuitenkaan riittänyt.

Hyvän pelin Karhu HT:n maalissa pelanneelle Remy Pennaselle merkattiin 40 torjuntaa.

”Kova taistelu meiltä, ja pelaajat pelasivat hyvällä asenteella. Uskon, että samalla asenteella alkaa voittojakin vielä sarjassa tulla”, Karhu HT:n valmentaja Tomi Ojanen kertoo.

KHT:n kokoonpanosta puuttuivat ykkösketjun Kasperi Nuto ja Henri Keskilohko loukkaantumisten takia.

”Toivottavasti ainakin Keskilohko saadaan mukaan ensi sunnuntain otteluun”, Ojanen sanoo.

Sunnuntaina KHT kohtaa kovia vahvistuksia riveihinsä haalineen uusikaarlepyyläisen Muik Hockeyn kotikaukalossaan Porissa.

Sarjataulukon pohjalle jumittunut Karhu HT on hävinnyt kaikki seitsemän otteluaan tällä kaudella. Toiseksi huonoin on ollut Titaanit, jolla on kahdeksan pistettä.