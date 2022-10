Lukko taipui tällä kerralla HIFK:lle.

Naisten jääkiekkoliigan parhaimpien joukkueiden taso aiheuttaa kovia haasteita Lukolle, joka kärsi lauantain tavoin myös sunnuntaina selvänumeroisen selkäsaunan.

Sunnuntain kotiottelussa Eurajoella HIFK kaatoi Lukon maalein 6–1 (1–0, 2–0, 3–1), ja raumalaisten viikonlopun maalieroksi muodostui siten 1–13.

”Onneksi saimme kuparisen rikki, kun meinasi olla jo pitkä pätkä ilman maalia”, Lukon naisten päävalmentaja Sami Piilikangas sanoo joukkueen Facebook-sivun haastattelussa.

Lukon maalin teki joukkueen tehopistekärki Aliisa Toivonen kapteeni Maija Kosken syötöstä. HIFK:n tehokkain oli Julia Liikala (1+3), joka on sarjan pistepörssissä kahdeksantena.

Piilikangas kuvaili mestariehdokas HIFK:ta äärimmäisen kovaksi vastustajaksi ja oli lopputuloksesta huolimatta tyytyväinen joukkueensa taisteluilmeeseen.

”Tästä on hyvä lähteä kohti ensi viikonlopun pitkää reissua”, Piilikangas kommentoi KalPa- ja Kärpät-vieraspeleihin viitaten.

KalPa on HIFK:n tavoin mestariehdokas, mutta Kärpät on yksi Lukon päävastustajista, jonka raumalaisjoukkue on myös nujertanut tällä kaudella kertaalleen.

Kärpät myös pitää hallussaan viimeistä pudotuspelipaikkaa, ja Lukko on asettanut kauden tavoitteekseen pääsyn jatkopeleihin.