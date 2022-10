Liigajoukkueessakin vieraillut Valtteri Karnaranta teki ja syötti maalin.

Pori

Ässien U20 SM-sarjan kotiottelua Kärppiä vastaan voi kutsua kaksijakoiseksi.

Porilaisnuorten kannalta kaikki näytti vielä hyvältä, kun ensimmäiselle erätauolle lähdettiin 3–1-lukemissa. Liigajoukkueen matkassa hetken ajan pelannut Valtteri Karnaranta sinetöi mainion eränsä maaliin. Ässien ensimmäiseen osumaan Karnarannalle kirjattiin syöttöpiste.

Tauolta palasi toisenlainen patanippu. Kärpät teki toisessa erässä kolme maalia, ja Ässät taipui lopulta 3–6 (3–1, 0–3, 0–2) -lukemin.

Karnarannan lisäksi maalinteossa Eero Niemi ja Waltteri Mattila.

Toisessa erässä Ässien heikkoutena oli erityisesti alivoimapeli. Patanuorten kaikki kolme jäähyä kostautuivat, sillä Kärpät iski sekä yhden että kahden miehen ylivoimallaan.

Sarjataulukossa Ässät on kuudentena, ja sillä on kasassa 29 pistettä. Lukko on sijalla 12 kuusi pistettä porilaisia jäljessä.