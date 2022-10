SaiPalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta Virralle ensi kaudella. Ville Hämäläinen nousee uudeksi päävalmentajaksi.

Pekka Virran aika Lappeenrannassa on päättynyt. Ville Hämäläinen (oik.) ottaa taas vetovastuun SaiPan liigajoukkueesta.

Liigakauden heikosti aloittanut SaiPa vahvisti torstain uutiset todeksi: Pekka Virta ei jatka lappeenrantalaisten päävalmentajana.

SaiPan tiedotteen mukaan seura ja valmentaja ovat sopineet yhteisymmärryksessä Virran vapauttamisesta tehtävästään. Yhteisymmärrys tarkoittaa myös sitä, ettei SaiPalla ole ensi kaudesta palkanmaksuvelvoitetta Virralle.

Lukon mestariksi 2021 valmentanut Virta siirtyi Lappeenrantaan kolmen vuoden sopimuksella, eli pesti olisi siis kattanut vielä ensi kauden.

"Kolmivuotinen sopimukseni sisälsi myös välietappeja ja kaikesta on keskusteltu avoimesti päivittäin. Sopimuksen mukaisesti, mikäli määrätyt tavoitteet eivät täyty, myöskään tietyt velvoitteet eivät täyty”, Virta totesi SaiPan tiedotteessa.

”Monessa asiassa onnistuttiin, mutta tuloksessa emme onnistuneet. Viikko sitten pelasimme vielä KooKoota vastaan kotona huikean jääkiekko-ottelun, joten ei se tuloskaan kaukana ole. Aikataulu on kuitenkin sellainen, että joukkue tarvitsee nyt uuden lähdön ja mahdollisuuden, kun mitään ei ole vielä menetetty. Joukkueessa on paljon enemmän potentiaalia, kuin mitä tulos näyttää.”

Myös toimitusjohtaja Jussi Markkasen mukaan kaikkien osapuolien näkemys on se, että SaiPan joukkue on paljon parempi kuin mitä tulokset nyt näyttävät.

”Viime kauden alla alkaneessa prosessissa on ollut välitavoitteita tuloksessa ja on täysin selvää, että emme ole päässeet niihin.”

Virran lähtö SaiPasta on hieman samankaltainen kuin hänen töiden loppuminen Ässistä vuonna 2014. Silloin hän valmensi Pataa kauden loppuun, mutta jo talven aikana Virta ja seura sopivat, että sopimukseen kuuluneella toisella kaudella valmentajaa ei Ässissä nähdä.

"Minulla ei ole mitään valittamista yhdenkään ihmisen työpanoksesta. Valmennustiimin ja pelaajien sitoutuminen ja se, miten seura on tukenut ja suhtautunut muutoksiin, on ollut kiitettävää.”

”Palaute on ollut sellaista, että SaiPassa moni asia on mennyt eteenpäin ja asiat ovat paremmin kuin mitä ne olivat aloittaessani. Minulla itselläni on puhdas omatunto siitä, miten itseni laitoin tähän likoon kaikella osaamisella ja kokemuksellani”, viestikohuunkin hetki ennen töiden päättymistä joutunut Virta kommentoi SaiPan tiedotteessa.

900 ottelua päävalmentajana täyteen saanut Virta on vetänyt liigataipaleellaan satakuntalaisten ja SaiPan lisäksi myös KalPaa ja TPS:aa.

SaiPan muu valmennus jatkaa ennallaan. Päävalmentajan vastuun ottaa Ville Hämäläinen, joka nähtiin samassa tehtävässä kaudella 2020–2021, kun SaiPa oli lomauttanut Tero Lehterän.

Valmennusryhmässä jatkavat ex-ässäpakki Santeri Immonen, Antti Ore ja Antti-Jussi Ropo.