ElmoTV:n mukaan sopimus purettiin yhteisymmärryksessä.

Konkarivalmentaja Pekka Virran aika SaiPan päävalmentajana Liigassa on ohi, uutisoi ElmoTV verkkosivuillaan.

Virta siirtyi SaiPan valmentajaksi sen jälkeen, kun oli luotsannut Lukon Suomen mestariksi kauden 2020–21 päätteeksi.

SaiPa sijoittui viime kaudella 14:nneksi ja on tällä kaudella sarjataulukon pohjalla. Takana on 11 ottelua, joista vain yksi on päättynyt voittoon.