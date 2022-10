Ässiltä on kaksi pelaajaa sivussa.

Pori

Lauantaina kovan tällin saanut Ässien Derek Barach on sivussa arviolta 1–2 viikkoa.

Ässät julkaisi arvion Barachin poissaolosta maanantaina julkaisemassaan poissaoloraportissa. Arvio 1–2 viikon poissaolosta viittaa siihen, että Barach selvisi lopulta melko pienellä, vaikka heti törmäyksen jälkeen hän vaikutti olevan muissa maailmoissa. Usein esimerkiksi aivotärähdyksissä on vaikea antaa ennustetta poissaolon pituudesta.

Ässät on linjannut kommentoivansa pelaajiensa loukkaantumisia vain maanantaisin julkaistavassa poissaoloraportissa, joten Barachinkaan tilanteesta ei tässä vaiheessa heru enempää tietoa.

Barachin lisäksi Ässiltä on sivussa Alexander Ruuttu. Poissaoloraportin mukaan Ruuttu on toistaiseksi sivussa sairastumisen vuoksi. Hän on ollut peleistä pois jo yli kolme viikkoa.