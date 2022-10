TPS:n Arttu Ilomäki ei saanut pelikieltoa.

Ässien amerikkalaishyökkääjä Derek Barach loukkaantui lauantain TPS-ottelussa ikävän näköisessä tilanteessa.

Barachin ja TPS:n Arttu Ilomäen luistelulinjat kohtasivat. Molempien katse oli päädyssä olevassa kiekossa, eivätkä pelaajat huomanneet toisiaan. Vastustajaa pienikokoisempi Barach jysähti pää edellä Ilomäen kyynärpäähän. Ässähyökkääjä putosi heti jäähän.

Barach talutettiin jäältä kahden miehen voimin, kun hänen omat jalat eivät olisi kantaneet. Amerikkalainen oli selvästi muissa maailmoissa.

Barachin loukkaantumisesta pelästynyt Ilomäki ei saanut tilanteesta rangaistusta. Sitä ei vaatinut myöskään ässäleiri, vaan porilaiset totesivat itsekin tilanteen olleen vahinko.

Päävideotuomari asetti teon kuitenkin kurinpitokäsittelyyn, koska hänen näkemyksensä mukaan tilanteesta tulisi määrätä Ilomäelle ottelurangaistus/pelikielto sääntöjen vastaisesta taklauksesta päähän tai niskaan.

Liigan kurinpitodelegaatio julkaisi ratkaisunsa myöhään sunnuntai-iltana. Ilomäki ei saanut pelikieltoa. Kurinpitodelegaatio perusteli asian seuraavasti:

”Kurinpitodelegaatio toteaa, että sekä Ilomäen että Barachin havainnointi on päädyn kiekollisessa pelitilanteessa samalla kun pelaajien luisteluradat risteävät ja pelaajien välillä tapahtuu yhteentörmäys. Edelleen delegaatio on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei Barach havainnoi missään vaiheessa luistelusuuntaansa, vaan pelaajan katse on koko ajan kiekollisessa päätytilanteessa.

Samoin delegaatio toteaa, ettei Ilomäki tee tilanteessa taklausliikettä ennen yhteentörmäyksen tapahtumista.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että yhteentörmäys on tapaturmainen, eikä Ilomäki ole piittaamattomasti vaarantanut Barachia tilanteessa.”

Ässät ei sunnuntaina halunnut kommentoida Barachin vointia. Porilaisseura on linjannut, että loukkaantumisia kommentoidaan vain maanantaisin julkaistavassa joukkueen poissaoloraportissa. Barachin tilanne ei Ässien mukaan antanut aihetta poiketa linjasta.

Kurinpitodelegaatio antoi myös yhden pitkän tuomion. JYPin Teemu Suhonen sai kuuden ottelun pelikiellon Ilveksen Matias Mäntykiveen kohdistuneesta taklauksestaan.

Kurinpitodelegaation mukaan Suhonen leikkasi tilanteessa Mäntykiven eteen ja teki samalla taklauksen, jossa hän osuu olkapäällään vastustajaa päähän. Päätösperusteissa todetaan, että sääntöjen vastaisen päähän kohdistuneen taklauksen lisäksi tilanne täytti myös estämisen tunnusmerkistön, ja että kiekottomaan pelaajaan sivusuunnasta kohdistuva taklaus oli teko, jolla Suhonen piittaamattomasti vaaransi vastustajaa.