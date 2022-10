Lukko vei pisteet Vaasasta lauantaina.

Sebastian Repo on nyt pelannut 300 ottelua Liigassa. Arkistokuva.

STT, Vaasa

Lukko sai haluamansa alun lauantaipäivän jääkiekkoliigan kamppailuun Vaasassa, kun Gabriel Fontaine vei vierailijat johtoon jo toisella peliminuutilla.

Vahvan toisen erän pelannut Sport sai luotua maalipaikkoja, mutta hakkasi päätään pitkään Lukon veräjänvartijaan Artjom Zagiduliniin.

Pelipäällä ollut Zagidulin pysäytti lauantaina 23 vetoa ja oli Lukon voiton takuumies.

Lukko oli Sportia tehokkaampi maalipaikoissa, jonka myötä se otti Vaasasta mukaansa täyden pistepotin.

”Hän (Zagidulin) on pelannut hyvin, ja on tärkeää, että olemme pystyneet auttamaan häntä puolustamalla. Peli on toiminut sikäli, että emme ole jättäneet häntä yksin”, Lukon päävalmentaja Marko Virtanen sanoi.

Vaasalaiset onnistuivat kuitenkin rikkomaan Zagidulinin nollan toisen erän loppupuolella, kun Sportin ykköskentälliseen ruotsalaishyökkääjien Simon Hjalmarssonin ja Axel Holmströmin kaveriksi nostettu Janne Keränen viimeisteli ylivoimalla kauden ensimmäisen maalinsa.

Tasaisen kamppailun voittomaalin iski Thomas Gregoire päätöserän puolivälissä.

Uransa 300. ottelun jääkiekkoliigassa pelannut Lukon hyökkääjä Sebastian Repo viimeisteli voittolukemat 3–1 vajaat kaksi minuuttia ennen pelin päättymistä.