Hakulinen teki syyskuussa pisteet 5+5.

Liigan syyskuun parhaan pelaajan palkinto tulee Satakuntaan. Sen saa nimiinsä Lukon kapteeni Anrei Hakulinen.

Hänen alkukautensa on ollut erinomainen. Lukon seitsemässä syyskuun ottelussa Hakulinen takoi 10 (5+5) pistettä. Poikkeuksellista on se, että hänellä on tilastoissaan koko kaudelta vain 15 laukausta. Joka kolmas veto on siis mennyt sisään.

Mukaan mahtuu yksi peli myös lokakuussa. Syyskuussa tulleet Hakulisen viisi maalia syntyivät vain 12 laukauksen saldolla.

Hakulinen viimeisteli voittomaalit TPS:ää ja KooKoota vastaan.