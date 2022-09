Jari Härkälä teki aikoinaan A-nuorten SM-sarjassa vielä enemmän maaleja kuin Leevi Viitala on tehnyt nykyisessä nuorten liigassa.

Liigassa Leevi Viitala on pelannut kaikkiaan 38 ottelua.

Ässien urheiluasioista vielä tämän kauden vastaava kehitysjohtaja Tommi Kerttula ei innostu puhumaan alle 20-vuotiaiden SM-sarjassa hurjaa jälkeä tehneen Leevi Viitalan tilanteesta.

Jo viime kaudella nuorten sarjan parhaaksi hyökkääjäksi valittu Viitala on tehnyt tällä kaudella kahdeksassa ottelussa tehot 12+6=18. Samalla hän on noussut nuorten liigan kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi, kun hän on tehnyt ikäluokassa yhteensä jo 83 maalia.