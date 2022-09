Jo viime kaudella alle 20-vuotiaiden sarjan parhaaksi hyökkääjäksi valittu Ässien Leevi Viitala on tehnyt ikäluokan pääsarjassa yhteensä 83 maalia.

Leevi Viitala sai edustusjoukkueen paidan ylleen harjoitusotteluissa, mutta sarjakausi on toistaiseksi mennyt nuorten mukana.

Pori

Ässien Leevi Viitala johtaa alle 20-vuotiaiden SM-sarjan alkusarjan maali- ja pistepörssiä.

Viitala, 21, on paukuttanut kahdeksaan otteluun tehot 12+6=18.

Ässähyökkääjän alkukauden tehot ovat samalla tehneet hänestä kaikkien aikojen tilastokärjen. Viitala on nyt A-nuorten SM-sarjana aiemmin tunnetun ikäluokan kaikkien aikojen paras maalintekijä.

Pomarkusta kotoisin oleva Viitala on pelannut vanhimmassa nuorten ikäluokassa 126 ottelua. Niissä hän on tehnyt 83 maalia. Tehopisteitä on kaikkiaan 132 (83+49).

Tämän syksyn osumillaan Viitala nousi kaikkien aikojen maalintekijätilastossa 11 sijaa. Taakse jäivät muun muassa Ville Leskinen, Juhamatti Aaltonen, Tuomas Santavuori ja toinen ässäkasvatti Kasperi Nuto.

Ennen Viitalaa nuorten sarjan maalitykkien ykköspaikkaa pitivät hallussaan 80 maalia laukoneet Veeti Miettinen (Blues ja Kiekko-Espoo) ja Arttu Nevasaari (Kärpät ja TPS).

Vahvasta laukauksestaan tunnetun Viitalan voi sanoa pelaavan tällä hetkellä väärässä sarjassa. Jo viime kaudella hänet valittiin alle 20-vuotiaiden sarjan parhaaksi hyökkääjäksi. Hän voitti myös Arto Javanainen -palkinnon parhaana maalintekijänä, kun 30 ottelussa syntyi 28 ottelua.

Liigassa Viitala on pelannut kahden viime kauden aikana 38 ottelua. Niissä on tullut tehot 5+8=13.

Tällä kaudella Viitala ei ole toistaiseksi päässyt saanut peliaikaa Ässien edustusjoukkueessa. Maalintekijällä on Padan kanssa kevääseen 2024 ulottuva sopimus.

Myös nuorten kaikkien aikojen pistepörssissä ykkössija on porilaisen hallussa. Karhu HT:n kapteenina viime vuodet toiminut Nuto pelasi nuorten sarjassa vuosien 2011–2017 aikana peräti 223 ottelua, joissa tuli myös komeat tehot 73+108=181.