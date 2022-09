Lukko jäi tällä kertaa HIFK:n jalkoihin naisten jääkiekkoliigassa.

Kolme tehtyä maalia, 20 päästettyä maalia.

Siinä on Lukon naisten liigajoukkueen viikonlopun kotipelien saldo.

”Ei tämä ole tuloksellisesti lähelläkään sitä, mitä lähdimme hakemaan”, Lukon päävalmentaja Sami Piilikangas kommentoi joukkueen Facebook-sivun videolla sunnuntaina.

Ensin Lukko hävisi TPS:lle lauantaina maalein 2–9, ja sunnuntaina luvassa oli vielä hyytävämpi kyyti, kun HIFK nujersi raumalaiset peräti 11–1 (4–0, 5–1, 2–0).

”Näitä tulee välillä, ja näistä pitää ottaa oppia. Olimme vähän puolustuksen korkeakoulussa”, Piilikangas sanoi.

Erityisesti myrkkyä Lukolle juotti Naisleijonista tuttu hyökkääjä Sanni Vanhanen, Pekingin olympialaisten pronssimitalisti, joka teki hattutempun ja syötti sen lisäksi kolme osumaa.

Lukon ainoan maalin teki Aliisa Toivonen.

”Ei tämä ihan meidän tasoamme ollut nyt tänä viikonloppuna. Pitää kahlata vähän syvemmälle ja löytää syyt tähän”, päävalmentaja Piilikangas jatkoi.

Lukolla on nyt takana neljä ottelua naisten jääkiekkoliigassa tällä kaudella. Maaliero on sarjataulukon karmein: 7–29.

Pahnan pohjimmaisena Lukko ei kuitenkaan ole. Raumalaisilla on kaksi pistettä siinä missä Ilveksen saldona on vasta yksi piste. Tamperelaisten maaliero on 7–18.

Lukon murskannut HIFK johtaa sarjaa puhtain paperein. Helsinkiläisten maaliero on neljän pelin jälkeen varsin tyrmäävä: 25–6.

Lue lisää: Kärpissä kaksi SM-kultaa voittanut Ada Ukkola jätti Oulun ja tuli Raumalle – Lukon vahvistus saa nyt tottua altavastaajan asemaan ja paljon pienempään kotihalliin