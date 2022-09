Lukko pestasi tehopakkinsa ystävän – ”Hänellä on nyt seitsemän viikkoa aika osoittaa tarpeellisuutensa meidän joukkueellemme

Gabriel Fontaine saapuu Raumalle vuoden sopimuksella. Sopimuksessa on kuitenkin koeaika.

Rauma

Lukko on etsinyt markkinoilta pitkään kovaan profiilin ykkössentteriä.

Nyt raumalaisseura on keskushyökkääjän löytänytkin, mutta hän ei ole se urheilujohtaja Kalle Sahlstedtin etsimä huippuluokan vahvistus. Sahlstedtin mukaan Gabriel Fontaine tuo ennen kaikkea lisää kilpailutilannetta ja vaihtoehtoja kokoonpanoon.

Fontaine, 25, on syntynyt Montrealissa. Viidellä viime kaudella hän pelannut farmisarja AHL:ssä. Siellä hän on tehnyt 196 ottelussa kaikkiaan tehot 24+37=61.

Fontainen vuoden sopimukseen sisältyy Liigan maajoukkuetaukoon, eli 6. marraskuuta kestävä koeaika.

Lukon tiedotteen mukaan Sahlstedt näkee Fontainessa potentiaalia, mutta urheilujohtaja vihjaa verkkojen olevan yhä pelaajamarkkinoilla.

"Fontaine on iso ja vahva sentteri, joka liikkuu kokoisekseen hyvin. Hän on pelannut AHL:aa useamman vuoden pääasiassa puolustavassa roolissa. Fontaine on vahva aloitusympyrässä ja erinomainen alivoimapelaaja.”

”Hän tuo meille kilpailutilannetta lisää, kokoonpanoon lisää vaihtoehtoja ja tietysti valmennukselle työkaluja miettiä, jatkaako esimerkiksi Henri Ikonen kolmosen keskellä vai siirtyykö takaisin omalle pelipaikalleen laitaan”, Sahlstedt selvitti Lukon tiedotteessa.

Fontaine pelaa vasen käsi alhaalla. Hän on 185-senttinen ja 92-kiloinen hyökkääjä, joka on pelannut myös laidalla.

New York Rangers varasi Fontainen 2016, mutta NHL:ään hyökkääjä ei ole yltänyt. Viime kausi AHL-seura Colorado Eaglesissa tuotti 39 ottelussa tehot 3+10=13.

”Ehkä hänen täyttä potentiaaliaan hyökkäyspäässä ei ole oikein ikinä ulosmitattu kunnolla, joten on kiva nähdä, kuinka hyvin hän pystyy pelaamaan hyökkäyssuuntaan eurooppalaisissa kaukaloissa, kun aikaa ja tilaa on enemmän.”

"Hänellä on nyt se seitsemän viikkoa aikaa osoittaa tarpeellisuutensa meidän joukkueellemme”, Sahlstedt totesi.

Fontaine kertoi Lukon tiedotteessa, että hänelle tarjottiin aiemmin sopimusta Ruotsin Allsvenskanista. Yksi hänen agenteistaan otti kuitenkin yhteyttä Lukkoon.

Raumalla miestä ei odota täysin tuntematon joukkue, sillä Lukon tehopuolustaja Thomas Grégoire on hänen hyvä ystävänsä.

”Vartuimme yhdessä samassa kaupungissa ja pelasimme pitkään samassa joukkueessa. Hän on yksi parhaita ystäviäni kotipuolesta. Myös Tarmo Reunanen on entuudestaan tuttu, sillä pelasimme samaan aikaan Hartford Wolf Packissa”, Fontaine kertoi Lukon tiedotteessa.

Kovin paljon Fontainen tutut eivät ole silti ehtineet kertoa hänelle tulevasta seurastaan tai Raumasta.

"Totta puhuakseni tiedän Liigasta ainoastaan sen, että se on Suomen korkein sarjataso ja Lukosta sen, että siellä Daniel Audette ja Grégoire voittivat mestaruuden. Raumasta en tiedä juurikaan mitään.”

Fontaine saapuu Raumalle perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Lukko on ainoa liigajoukkue, joka ei ole vielä avannut kauttaan. Raumalaisten ensimmäinen peli on perjantaina JYPin vieraana. Lauantain kotiavauksessa Lukko saa vastaansa TPS:n. Fontainen debyytti nähdään vasta ensi viikolla.